李登輝子弟兵成馬英九愛將　台陸委會前主委賴幸媛新書揭兩岸秘辛

台陸委會前主委賴幸媛2月20日出版新書《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》，書中揭露2008年時為李登輝台聯黨（台灣團結聯盟）黨員的賴幸媛，何以出任國民黨馬英九政府首任陸委會主委，且創下史上最長任期。賴幸媛任內推動改善陸配權益、《兩岸共打協議》、早收清單談判、《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）和後續的《兩岸投保協議》，幕後不為人知的兩岸談判秘辛，在書中亦有深刻的還原與記錄。



《鑄劍為犁》一書由賴幸媛口述，台灣資深媒體人林庭瑤操刀成書。選擇在兩岸關係處於高度不穩定之際出版新書，賴幸媛表示，「長期來，台灣社會對兩岸關係的看法，歧異非常嚴重。數十年來，兩岸關係經常被政客們刻意的、或便宜行事的操弄成極端的、不共戴天的意識形態。對立分明，很難理性客觀。」正是由於曾經主掌陸委會並成功推動兩岸恢復官方接觸談判的經驗，讓賴幸媛體會和見證到兩岸關係理性健康的經營，雖然困難，但重要的是，其充滿可能性和可行性。

2008年3月22日，馬英九以756萬高票贏得台灣大選，國民黨再度「政黨輪替」，當時各方對於新政府兩岸政策有着不同的看法和期待，最後竟由李登輝子弟兵、曾任台聯黨不分區立法委員的賴幸媛執掌主管兩岸政策的陸委會，確實跌破眾人眼鏡。李登輝生前曾回憶，馬英九起用賴幸媛，「真有意思，真有意思」。

台陸委會前主委賴幸媛出版口述新書《鑄劍為犁》，首度揭露賴幸媛在李登輝、陳水扁、馬英九之間的交流互動。（台灣時報出版公司提供）

當時賴幸媛對於出任陸委會主委陷入了極大的沉思，甚至傾向於婉拒。然而，不只是時任馬英九競選辦公室「操盤手」的金溥聰提出邀約，連馬英九與內定行政院院長劉兆玄，都向賴幸援掛保證將成為她的「盟友」，再加上李登輝的鼓勵，最後才讓賴幸媛轉念點頭：「如果沒有膽識接受這個挑戰，我一定一輩子都不會原諒自己的」。

書中回顧了初掌台灣政權的馬英九，何以邀請賴幸媛入閣的三大理由。首先，是賴幸媛熟悉包括世界貿易組織（WTO）在內的國際談判事務，又熟悉立法院的生態和人脈；其次，是賴幸媛沒有意識形態包袱，跳脱統獨的意識形態，有助於統合台灣內部意見；再者，則是馬英九希望組成「全民政府」，任用賴幸媛「不只是要當剎車皮」，還盼她能多與綠營支持者深入溝通，協助推動兩岸關係的良性發展，並擴大兩岸關係的社會基礎。

目前冰封至谷底的港澳台關係，在賴幸媛陸委會主委任內，則有着關鍵性的突破。原來台灣駐港澳機構以「中華旅行社」為名，由於賴幸媛上任為兩岸關係打造了良善、理性的基礎，台駐港澳機構得以更名為「台北經濟文化辦事處」，提升其處理具體事務的地位與功能。

2011年7月20日，時任台陸委會主委賴幸媛到香港為「中華旅行社」更名為「台北經濟文化辦事處」揭牌。（Facebook／賴幸媛主委）

該書書名《鑄劍為犁》有其深意，「鑄劍為犁」（swords to ploughshares），意指將軍事武器或科技轉換為和平的民用用途的概念，中文類似說法如同「偃武修文」。紐約聯合國總部花園中，擺放了一座名為「鑄劍為犁」的青銅雕像，為前蘇聯雕塑家武切季奇（Yevgeniy Viktorovich Vuchetich）之作品，象徵着人類要求終結戰爭，把毀滅的武器變為創造的工具，以造福全人類。

如今兩岸關係從馬英九時代的「和平發展」，走向了民進黨執政的「衝突對撞」。賴幸媛在書中提到，金門有一家鋼刀廠，將過去中共砲打到金門的廢砲彈做成了知名好用的菜刀，為眾多觀光客和家庭主婦所喜愛。如何維繫既有成果，導正近年遭遇的逆風逆流，端看兩岸未來如何有智慧地面對和處理，賴幸媛說，兩岸關係必須「鑄劍為犁」。