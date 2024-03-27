國台辦批民進黨大肆攻擊23條立法、恐嚇老百姓：支持港台正常交流

香港《基本法》23條立法的《維護國家安全條例》於3月23日生效。台灣交通部稱香港在基本法23條立法後，民眾赴港旅遊的風險增加，呼籲民眾為安全起見不要去香港。

3月27日，國台辦發言人陳斌華批評，民進黨當局對23條立法大肆攻擊，無非是怕香港保持繁榮穩定，更指民進黨當局喜歡恐嚇老百姓，「似乎民眾的出行目的地都得由他們來指定」。



陳斌華表示，完成《基本法》第23條立法，補齊了香港特區維護國家安全制度機制的短板，為香港的繁榮穩定和長治久安提供了重要的制度保障。民進黨當局對23條立法大肆攻擊，無非是怕香港保持繁榮穩定，讓他們對於「一國兩制」的誣蔑站不住腳。

他指出，民進黨當局喜歡恐嚇老百姓，哪裏不能去哪裏能去，似乎民眾的出行目的地都得由他們來指定。

陳斌華強調，大陸一貫鼓勵支持港台之間正常、健康交流往來，依法保護台灣同胞合法正當權益。只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞往來香港、大陸完全不必有任何顧慮，完全可以高高興興來，平平安安回。

對於有評論認為23條立法打造了「一國兩制」的升級版，陳斌華認為，23條立法標誌着香港特區有效落實維護國家安全的憲制責任，築牢香港長治久安和繁榮穩定的「防護牆」，在新時代新征程「一國兩制」事業發展進程上具有重要里程碑意義，相信完成香港維護國家安全條例的生效實施，將為香港的繁榮發展提供更加堅實的法治保障。