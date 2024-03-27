靠金融吃金融、長期閱看禁書　浙江省政協原副主席朱從玖被公訴

據最高人民檢察院周三（27日）消息，浙江省政協原黨組成員、副主席朱從玖涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由江西省贛州市人民檢察院審查起訴。近日，江西省贛州市人民檢察院已向江西省贛州市中級人民法院提起公訴。



檢方指控，被告朱從玖利用擔任上海證券交易所黨委副書記、總經理，中國證券監督管理委員會黨委委員、主席助理兼發行監管部主任，浙江省政府黨組成員、副省長，浙江省政協黨組成員等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

公開資料顯示，朱從玖1965年3月生，安徽肥西人。1988年8月參加工作，1985年7月加入中國共產黨。研究生學歷，經濟學碩士、高級管理人員工商管理碩士，經濟師。

其1988年8月至1992年11月任職央行金融管理司幹部；1992年至2012年長期在證監系統工作，被視為證監系統後備幹部。20年間，他歷任證監會辦公室副主任兼國務院證券委辦公室副主任，證監會機關服務中心主任，證監會深圳證券監管專員辦專員，上海證券交易所副總經理、黨委副書記，上海證券交易所總經理、黨委書記，上海證券交易所總經理、黨委副書記。2008年1月至2011年9月，朱從玖任證監會主席助理、黨委委員兼發行監管部主任；2011年9月至2015年5月，任證監會主席助理、黨委委員等職。2012年5月，他離開證監系統，出任浙江省副省長，負責商務、外事、市場監管、知識產權、金融、口岸與藥品監管等方面工作。2022年6月履新浙江省政協黨組成員，2023年1月當選浙江省政協副主席。

據知情人士透露，朱從玖多年以來就是證監會及浙江省高級幹部裏公開的「有錢人」，在坊間甚至有「朱十億」的戲稱。報道指，任職上交所期間，朱從玖的工資很高，並趁低房價時投資了多套上海房產，其妻子也從事收入較高的私募基金行業。

2023年5月4日，中央紀委國家監委在官網通報朱從玖涉嫌嚴重違紀違法被查。2023年11月7日，朱從玖被「雙開」。當局指，朱從玖喪失理想信念，背離初心使命，妄議黨中央大政方針和重大決定，搞團團夥夥，破壞政治生態，私自攜帶違禁書籍入境並長期閱看，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，多次接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排；組織原則缺失，不按規定報告個人有關事項，違規為親屬和他人在入職錄用、職務晉升等方面謀取利益；違規收受禮品禮金，對配偶違規在管轄地區從事經營活動知情但未予糾正，利用職權為親屬謀取不正當經濟利益；公器私用，違規幹預和插手市場經濟活動及執法司法活動；道德敗壞；紀法意識淡漠，貪婪無度，「靠金融吃金融」，利用職務便利為他人在公司上市、融資貸款等方面謀利，並非法收受巨額財物。