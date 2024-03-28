放寬房市管制　北京宣布取消離婚購房限制

內地先前因房市過熱，以「假離婚」逃避限購措施的做法盛行，北京市因此在2021年8月公布「離異3年內不得京內購房」。如今由於房市持續低迷，北京市27日對外宣布廢除此規定。



北京住建委在2021年8月公告，夫妻離異，且原家庭在離異前擁有住房戶數不符合北京市住房限購政策規定者，自離異之日起3年內，任何一方均不得在北京市購買商品住房。

綜合《新京報》、《中國基金報》等內媒報道，自本月27日起，北京居民離婚後購房不再受離婚年限限制。

為了調控樓市，北京過去便曾禁止擅自改變物業用途。（路透社）

報道指出，過去幾年，內地房價高漲時，各大城市採取嚴格的房屋限購措施，結婚和離婚成為官民攻防的政策焦點之一。一些想買房的人透過結婚，取得大城市的購房資格；也有已具備當地戶籍者，透過離婚，逃避了限購政策對家庭購房數的規定。

儘管媒體多稱這類案例為「假離婚」，意即當事人等到又買了一間房後再復婚，但也不乏「弄假成真」變成真離婚者。

《中國房地產報》引述易居研究院研究總監嚴躍進說法，指離婚限購政策是過去幾年管控「借離婚騙取購房資格」的一項政策，當時雖然有爭議但仍落地執行。目前，各地調整優化購房政策，取消離婚限購是積極的導向，也充分說明當前房地產政策面進一步寬鬆。

相較於香港在2月底「一次到位」、全面取消各項購房稅的刺激房市做法，上海、深圳、北京都第一季持續「擠牙膏」式放鬆各種房市限購措施，但還未有明顯的提振效果。

國家統計局發布1月至2月份的經濟數據顯示，內地房地產開發投資年減9%，新建商品房銷售額年減達29.3%。在中古屋方面，貝殼研究院認為，50城市中古屋成交量持續向上修復。由於去年特殊的高基期，今年1月至2月份中古屋交易量比去年同期減少，但比2022年同期明顯增加28.5%。