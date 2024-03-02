東航第五架C919國產大飛機入列　首批訂單全部交付完成

據東方航空消息，今日（2日）9時30分，飛機編號為B-919F的東航第五架C919國產大飛機，執行MU2999調機航班，從上海浦東國際機場出港，並在9時51分抵達上海虹橋國際機場，正式入列東航機隊。



自2023年5月28日啟動商業營運到2024年1月31日，東航四架C919飛機已累計商業運行2666小時，累計執行商業航班918班，承運旅客超11.6萬人次。隨着第五架C919國產大飛機正式入列，東航首批五架C919國產大飛機訂單全部交付完成。

東航四架C919飛機已累計商業運行2666小時。圖為2023年7月16日，東方航空在上海正式接收第二架國產C919大型客機。（微博＠人民日報）

另在上月，全球首架C919（飛機編號B-919A）實現首度「出海」，前往新加坡航展。東航方面介紹，在為期6天的航展中，東航C919人氣頗高，每個專業觀眾日接待團體觀眾超過20批。

而航展期間，C919製造商中國商飛還收獲西藏航空40架C919高原型飛機訂單，波音公司（Boeing）則表示將開始與C919展開競爭。財聯社引述機構人士報道指，C919的誕生是實現「三強鼎立」階段的第一步，現已完成，除此之外還需要進一步提升產能，並獲得與波音、空中巴士公司（Airbus）得以抗衡的市場佔有率和穩定的客戶群體。