國產飛機C919第三條航線8日開通　東航承運往返上海虹橋⇋西安咸陽

中國東方航空第五架國產大飛機於3月2日入列執飛。據東航官網信息顯示，C919將於8日起再開通一趟商業航班，執飛上海虹橋至西安咸陽，每日兩班。在此之前，C919已開通往返上海虹橋至成都天府的航線，以及上海虹橋往返北京大興的航線，本次將是C919執飛的第3條定期商業航線。



據悉，8日起每天往返上海虹橋至西安咸陽的航班為 MU2152/2157、MU2160/2169，分別由飛機編號 B919E 和 B919A 擔當。

首班從上海虹橋出發的航班時間為上午8時20分，大約在10時45分到達西安咸陽國際機場。第二班航班時間為下午5時15分，晚間7時45分到達西安咸陽國際機場。

從西安咸陽國際機場出發的C919航班時間為中午12時，於下午2時25分到達上海虹橋國際機場。第二班西安出發的航班時間為晚間9時，當晚10時15分到達上海虹橋機場。

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據此前報道，3月2日，東航第五架架C919國產大飛機正式入列，東航首批五架C919國產大飛機訂單全部交付完成。東航已向中國商飛簽訂「C919飛機買賣協定」購買100架C919飛機，計劃於2024年至2031年分批交付於公司，平均每年交付5架，2031年交付20架。

上月，在結束的新加坡航展上，C919首次在海外展示，又於東南亞5國巡迴展出。今年還將推進C919飛機EASA（歐洲航空安全局）認可審查，「推動國產客機走出國門」，積極將C919推向國際。