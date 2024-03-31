世界最大跨度無砟軌道斜拉橋主塔封頂　廣州湛江未來90分鐘即互通

《廣州日報》報道，3月29日，歷經8小時，由中國中鐵廣州局集團承建的世界最大跨度無砟軌道斜拉橋——廣湛高鐵佛山特大橋跨東平水道斜拉橋84#墩主塔順利封頂。據介紹，該橋是新建的廣湛高鐵全線控制性工程，高鐵通車後，將實現廣州中心城區至湛江中心城區90分鐘互達。



據悉，佛山特大橋位於佛山市南海區、三水區和高明區境內，全長15.652公里，集斜拉橋、系杆拱橋、鋼混剛構橋等於一體，是結構複雜的大型綜合性橋樑。其中，跨東平水道350米的無砟軌道斜拉橋為目前同類型橋樑跨度世界第一。大橋採用帶弧A形橋塔結構形式，橋塔總高度147米，橋塔水下深度達到79米。

廣湛高鐵佛山特大橋跨東平水道斜拉橋84#墩主塔順利封頂。（廣州日報）

據悉，大橋全橋共設72對高強平行鋼絲拉索，採用半漂浮結構體系，主梁為鋼-混結合梁，橋面採用減振型CRTS雙塊式無砟軌道，設計時速350km/h，建成後將是世界上最大跨度350km/h的無砟軌道斜拉橋。

廣湛高鐵佛山特大橋跨東平水道斜拉橋84#墩主塔順利封頂。（廣州日報）

中鐵廣州局集團廣湛高鐵3標專案總工楊景新介紹，為實現84#墩主塔智能化、綠色化、快速化建造，專案團隊開展了系列技術攻關活動，編制科學合理的施工方案，保證84#墩主塔順利封頂。

廣湛高鐵佛山特大橋跨東平水道斜拉橋84#墩主塔順利封頂。（廣州日報）

據介紹，新建的廣湛高鐵自廣州站引出，向西經佛山、肇慶、雲浮、陽江、茂名、湛江，終至湛江北站，新建雙線401公里，設計時速350千米，是廣東省歷史上標準最高、線路最長、投資最大、方案最複雜的鐵路。通車後，將實現廣州中心城區至湛江中心城區90分鐘互達，也將成為連接粵港澳大灣區、海南自貿港的重要組成部分。