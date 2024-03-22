港珠澳大橋西延項目　黃茅海通道高欄港大橋順利合龍　料年底完工

港珠澳大橋西向延伸項目、連接廣東台山和珠海的，黃茅海跨海通道高欄港大橋，周三（20日）順利合龍。項目主體工程有望在今年年底完工，預計建成通車後，珠海到粵西地區的時間將縮短約30分鐘。



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據央視報道，3月20日上午，經過近4小時的精調和鎖定，黃茅海跨海通道項目關鍵控制性工程高欄港大橋順利合龍，這亦是黃茅海跨海通道兩座主橋中首個合龍的主橋。

高欄港大橋採用全漂浮體系分離式鋼箱樑結構，共97個樑段，箱樑高4米，雙幅橋面全寬50.4米，標準節段長15米，起吊高度約70米，單節標準樑段重370噸，鋼樑總重35877噸，相當於11700多輛小汽車的重量。

高欄港大橋橋墩頂塊採用3600噸架樑起重船「大橋海鷗」進行吊裝，其餘節段採取2×250噸架樑機懸臂對稱架設。

為減輕結構自重並改善空氣動力性能，高欄港大橋主樑採用分體式鋼箱樑，由中間的橫樑接起箱體，形似杠鈴，因而具有「兩端重、中間輕」、「中間剛度弱」的特點。

黃茅海跨海通道路線圖。（人民網）

目前，黃茅海跨海通道項目進展順利，黃茅海大橋和高欄港大橋5座主塔均已封頂，高欄港大橋已完成合龍，獅山隧道與象山隧道兩座隧道先後貫通，大橋主體工程將有望於今年年底完工。

黃茅海跨海通道全長31公里，西起廣東江門台山，東至廣東珠海高欄港，由黃茅海大橋和高欄港大橋2座超大斜拉橋、2座隧道和4處互通立交組成。

黃茅海跨海通道是港珠澳大橋的西向延伸項目，將與港珠澳大橋、深中通道、南沙大橋、虎門大橋等，共同組成粵港澳大灣區跨海跨江通道群，於2020年開工建設。

黃茅海跨海通道建成通車後，從珠海到江門及粵西地區時間將縮短約30分鐘，將進一步密切粵西地區城市與粵港澳大灣區城市間的聯繫，完善大灣區交通路網建設。