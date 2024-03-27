解放軍東部戰區實戰化海上攻防演練　退役22型導彈快艇｢滿血復活｣

解放軍東部戰區26日透過社群平台微博，發布海軍某導彈快艇大隊多艘快艇組成編隊，在某海域進行實戰化海上綜合攻防演練，體現在貼近實戰的背景下錘鍊部隊應急應戰能力。而引人關注的是所謂的導彈快艇，傳聞前幾年已封存、退役的「22型」（北約代號：Houbei class）導彈快艇「滿血復活」，重現隊伍，料在東海、台海戰事上扮演一定的角色。



解放軍22型導彈快艇早於2004年開始裝備，是全球第一種採用高速穿浪式艇設計的導彈快艇，兩側是由兩個瘦削的深Ｖ型船體、其中間一個主船體構成，這種船型對高速時的阻力和耐波性的改進都非常有利。

根據公開信息，該船體大量使用鋁合金材料來減重，同時採用低可偵測性技術，艦體外型多處經設計向內偏折的傾角，艇尾的反艦導彈發射裝置藏於一體化的內置式彈艙，可弱化電磁波回波，使敵軍雷達偵測效果打折，就連駕駛室的窗戶邊緣也有減低雷達波反射的設計。

解放軍東部戰區發布海軍操演消息，引人關注的是傳聞已經封存、退役的「22型」導彈快艇「重出江湖」。（微博@東部戰區）

另外，為了降低紅外特徵，將排煙口置於兩個穿浪體之間的主船體下，排氣與海水接觸降低排氣溫度。加上由白、薄灰、濃灰、藍等四色調和而成的海優塗裝降低光學辨識能力，整體具備相當程度的匿蹤化。據稱滿載狀況下可達38節高速，最主要的武裝力量是8枚「鷹擊-83」（YJ-83）反艦導彈。

台媒《新頭殼》報道，該艇設計為求高速突擊，雖然火力強、匿蹤效果突出，但是相對艇身排水量小，使快艇存在航程近、自持力短，無法承擔戰備任務問題明顯。在2004至2009大量生產82艘之後，因傳統構型比較適合擔負長時間海上巡邏警戒任務的「056型」（北約代號：Jiangdao Class）導彈護衛艦入役，2017年傳出停放在岸上船台，被「封存」甚至「退役」的消息。直至2021年4月，22型導彈快艇出現在南海牛軛礁附近海域執行驅離菲律賓漁船任務，才被證實被特定區域派遣，任務從航艦殺手變身成島礁防衛。

報道指出，今次22型導彈快艇大量出現在東部戰區轄區，顯示解放軍可能重新摸索22型艇在東海、台海海域是否再利用的空間。

報道分析，22型導彈快艇的主要火力為8枚鷹擊-83反艦導彈，早期解放軍設定的「航艦殺手」角色導彈快艇搭配護衛艦、驅逐艦，艦群能「一次齊射」96至192枚反彈導彈形成飽和攻擊，讓美國驅逐艦神盾系統「應接不暇」。不過，解放軍很快就發現，導彈快艇很難搭配護衛艦、驅逐艦運動，根本無法形成「想像」的戰力。但先前在中菲南海衝突時，解放軍意外發現22型導彈快艇可以有效填補南海島礁的反艦能力，使美國驅逐艦有所忌憚。

「可能藉此推估，若導彈快艇以8艘組成一組，直接部署在東海和南海容易進出台灣海峽的港灣內或島嶼周圍，以鷹擊-83射程180公里計算，在岸基、海基和預警機的導引下，可短時間內發射64枚反艦導彈打擊艦船或岸際目標，輕易威脅海峽中線甚至所謂的東海中心線」。