東部戰區海軍罕見聯合空軍海警 進行實戰化訓練
撰文：許祺安
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解放軍最新發布訊息，近日東部戰區海軍某護衛艦支隊艦艇編隊，聯合「空軍和海警」輾轉多個海域進行多科目、跨晝夜實戰化訓練，項目包括在海警船遭遇「暴力抗法」等特殊情況。
據解放軍海軍所屬「人民海軍」微信公眾號發布的訊息，過程中，解放軍編隊各艦在接上級作戰命令後，緊急開赴「戰場」，模擬編隊剛抵達目標海域突遭「敵」襲，各艦進行綜合對空防禦，成功消除「敵」導彈威脅，和解放軍鄂州艦雷達兵發現異常後處置，鎖定「敵」機，以及水面出現浮雷，解放軍義烏艦指揮官在規避水面障礙的同時下達打擊指令等等。
值得注意的是，發布訊息還提到，「隨後，編隊也圍繞海警船遭遇暴力抗法等特情進行了協同訓練。」海軍稱，此次訓練突出編隊與空軍及海警聯合作戰，從嚴從難導調情情險情，有力提升聯合協作水平和聯合打擊能力。
《央視新聞》則報道，海警與軍方此次聯合訓練，東部戰區海軍出動了至少1艘056型輕型護衛艦，空軍則派遣1架殲-11重型戰鬥機。
有分析稱，海警參與這次解放軍東部戰區實戰化聯合訓練，與2月14日大陸漁船在金門海域翻覆事件有關。
東部戰區是解放軍五大戰區之一，負責上海和東部五省、東海和台灣海峽防衛，不時會在台海周邊進行演訓，但海警通常不會參與。此次解放軍聯合海軍進行實戰化訓練，並有空軍參與受到關注。