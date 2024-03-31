習近平《求是》刊文：堅持人民至上　人民利益是黨的唯一特殊利益

《新華社》消息，明日（4月1日）出版的第7期《求是》雜誌，將發表中共總書記、國家主席習近平的文章《必須堅持人民至上》。報道稱，該篇文章是總書記習近平2012年11月至2023年12月期間有關重要論述的節錄。



文章明示，人民是歷史的創造者，是真正的英雄，強調人民是黨執政的最大底氣，是共和國的堅實根基，也是強黨興國的根本所在。「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。中國共產黨人的初心和使命，就是為中國人民謀幸福，為中華民族謀復興。這個初心和使命是激勵中國共產黨人不斷前進的根本動力。」

文章指出，江山就是人民、人民就是江山，「打江山、守江山，守的是人民的心」，人民立場是中國共產黨的根本政治立場，是馬克思主義政黨區別於其他政黨的顯著標誌。

《求是》雜誌是中國共產黨的黨報黨刊之一，其刊名是由鄧小平題寫。（資料圖片）

文章點明，「黨除了人民利益之外沒有自己的特殊利益，黨的一切工作都是為了實現好、維護好、發展好最廣大人民根本利益」。要堅持全心全意為人民服務的根本宗旨，貫徹群眾路線，尊重人民主體地位和首創精神，始終保持同人民群眾的血肉聯繫，與人民風雨同舟、與人民心心相印，想人民之所想，行人民之所囑，不斷把人民對美好生活的嚮往變為現實。

對於全面建成社會主義現代化強國目標，文章表明，人民是決定性力量。必須堅持全體人民共同參與、共同建設、共同享有，緊緊依靠全體人民和衷共濟、共襄大業。要積極發展全過程人民民主，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，健全人民當家作主制度體系，充分激發全體人民的積極性主動性創造性。貫徹以人民為中心的發展思想，解決好人民群眾急難愁盼問題，讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民，在推進全體人民共同富裕上不斷取得更為明顯的實質性進展。不斷鞏固發展全國各族人民大團結、海內外中華兒女大團結，充分調動一切積極因素，凝聚起強國建設、民族復興的磅礴力量。