習近平《求是》刊文：人大完善｢全過程民主｣　保障人民當家作主

新華社消息，明日（2月16日）出版的第4期《求是》雜誌，將發表中共總書記、國家主席習近平的文章《堅持和完善人民代表大會制度 保障人民當家作主》。報道稱，該篇文章是總書記習近平2012年12月至2023年6月期間有關重要論述的節錄。



文章強調，中國實行人民代表大會制度，是深刻總結近代以後中國政治生活慘痛教訓得出的基本結論，是中國社會100多年激越變革、激蕩發展的歷史結果，是中國人民翻身作主、掌握自己命運的必然選擇。

《求是》雜誌由中共中央委員會主辦。1988年6月16日，原《紅旗》雜誌停刊，中共中央書記處組織實施，中共中央黨校主辦一個新刊，易名為《求是》，7月1日正式創刊。其刊名「求是」二字是由鄧小平題寫。（資料圖片）

同時，人民代表大會制度堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一的根本政治制度安排，保證了黨領導人民依法有效治理國家。「實踐證明，人民代表大會制度是符合我國國情和實際、體現社會主義國家性質、保證人民當家作主、保障實現中華民族偉大復興的好制度，是我們黨領導人民在人類政治制度史上的偉大創造，是在我國政治發展史乃至世界政治發展史上具有重大意義的全新政治制度」。

文章指出，黨的十八大以來，黨中央繼續推進人民代表大會制度理論和實踐創新，提出一系列新理念新思想新要求，主要有以下幾個方面。一是必須堅持中國共產黨領導，二是必須堅持用制度體系保障人民當家作主，三是必須堅持全面依法治國，四是必須堅持民主集中制，五是必須堅持中國特色社會主義政治發展道路，六是必須堅持推進國家治理體系和治理能力現代化。

中共十九屆四中全會剛結束，習近平（中）就在考察上海基層社區時提到了「全過程民主」。（新華社）

文章指出，黨的十八大以來，提出「全過程人民民主」的重大理念，深化對民主政治發展規律的認識。「全過程人民民主」不僅有完整的制度程式，而且有完整的參與實踐，包含過程民主和成果民主、程式民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一，是全鏈條、全方位、全覆蓋的民主，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主。

文章強調，人民代表大會制度是實現我國全過程人民民主的重要制度載體。要加強人民當家作主制度保障。支持和保證人民通過人民代表大會行使國家權力，保證各級人大都由民主選舉產生、對人民負責、受人民監督。支持和保證人大及其常委會依法行使立法權、監督權、決定權、任免權，健全人大對行政機關、監察機關、審判機關、檢察機關監督制度，維護國家法治統一、尊嚴、權威。加強人大代表工作能力建設，密切人大代表同人民群眾的聯繫。健全吸納民意、彙集民智工作機制，建設好基層立法聯繫點。