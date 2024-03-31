滬台共議清明文化傳統　台前官員與會祈願兩岸和平

3月31日，在傳統節日清明來臨之際，來自海峽兩岸的100餘位嘉賓共聚上海華東師範大學，參加第11屆海峽兩岸清明文化論壇。台灣前陸委會主委張京育、現任立法委員謝龍介出席，前外長蔣孝嚴視訊與會。



在本屆論壇的主題大會上，三位不同經歷背景的講者，分享了他們促成兩岸共同紀念抗日英烈、志願守護革命先烈設施、探尋「跨海共同體」的親歷故事。一個個感人至深的清明故事，一再喚起現場兩岸嘉賓的共同記憶。上海市公共關係研究院執行院長李秘表示，兩岸先輩曾經胼手胝足，一起建設我們的家園；兩岸先賢曾經同舟共濟，一起開發海洋；兩岸先烈曾經並肩作戰，一起進行反帝反封建鬥爭。這是我們共同的過去，也是我們不能忘卻的記憶。我們要點亮記憶，守護住共同的根脈，增進親情，開創出共同的未來，把海峽兩岸建設成我們共同的美好家園。

海峽兩岸清明文化論壇的宗旨就是建構清明文化的時代意義，不斷夯實兩岸關係的親情基礎，為兩岸同胞心靈契合找到新的增長點。在學術研討會環節，近40位來自海峽兩岸的專家學者圍繞着清明習俗與中華民族共同體、兩岸文化認同等議題展開討論。他們認為，隨着地域變化和時代變遷，清明習俗呈現出了一定的多樣性，但「慎終追遠」的精神內涵沒有改變，兩岸血脈相連的本質特徵沒有改變。華東師範大學黨委書記梅兵表示，清明，承載着兩岸同胞共同的歷史記憶和血脈親情。以清明節等文化信仰為基石，兩岸學術界充分闡發同根共源的文化基因，兩岸學生攜手並肩傳承中華文化，就是對傳統文化的創造性轉化和創新性發展，更是在建構兩岸文化共同體，促進兩岸同胞心靈契合，為推動國家統一、民族復興創造條件。

3月31日第11屆海峽兩岸清明文化論壇在上海華東師範大學舉行，兩岸青年學子共同參與祭祀黃帝儀式。（主辦單位提供）

本次論壇有數十位兩岸學子來到現場。他們一起參與祭祀黃帝的儀式，傾聽親歷者的清明故事，加入清明文化的學術研討。特別是在清明遊園會上，兩岸學子還一起體驗豐富多彩的清明民俗。青團茶點、手繪紙鳶、團扇繪製、植物染蛋、漢服體驗、柳枝花環……。在簡樸莊重的黃帝祭祀儀式中，在真實感人的故事中，在好玩有趣的活動中，兩岸青年不斷培育出彼此的情誼，增進對中華文化和民族復興的榮耀感。上海市台辦主任鐘曉敏表示，兩岸清明文化論壇是上海市每年較早舉辦的滬台交流活動，承載着兩岸各界人士對新一年台海和平、兩岸交流的期待。希望各位青年朋友同各位嘉賓一起，共同弘揚中華文化，彙聚更多力量推動兩岸和平發展、融合發展；也希望台青朋友能夠常來上海，紮根上海，把上海作為自己的第二故鄉和圓夢之城。

本次活動由上海市公共關係研究院、華東師範大學台灣研究院、台灣章亞若教育基金會、中華教育文化經貿促進總會合作主辦，華東師範大學社會發展學院參與協辦。來自海峽兩岸的專家學者、文化人士以及學生代表參加了論壇相關活動。