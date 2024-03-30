馬英九訪陸｜國民黨人士：聚焦避戰　將籲兩岸避免侵犯對方治權

馬英九4月1日將再度訪問中國大陸展開「和平之旅」，可能與習近平「習馬二會」。台媒報道，馬英九此次赴中國大陸訪問聚焦「避戰謀和」，即在《中華民國憲法》下表述立場，將在適當場合呼籲正視兩岸「互不承認主權、互不否認治權」的關係，特別是在互不否認的情形下，應避免「侵犯對方的治權」。



台媒《聯合報》30日引述國民黨人士消息報道，指可望在北京登場的習馬二會，與2015年新加坡「習馬會」時空背景不同，馬英九現已卸任，同時不具有黨職、公職，但仍是足以代表台灣民意的象徵性領袖，馬英九將傳達台灣希望兩岸和平的多數民意，期望兩岸朝和平發展的方向進行。

國民黨人士期待，馬英九此行在兩岸敵意不斷升溫下，為改善目前情況，確實可在「互不否認治權」部分多所著墨，並聚焦兩岸和平發展、九二共識、反台獨、青年交流。

2015年11月7日，習近平和馬英九在新加坡會談，這是兩岸分治66年來，兩岸最高領導人第一次會晤。（Getty）

「如同一中各表，台方講中華民國，對岸不可能接受，對岸提中華人民共和國、一國兩制，台方也不會同意，只要不違背一個中國的原則下，『我講我的，你講你的』，彼此不會公開否定，不要挑釁、挑戰對方，自然可以在《中華民國憲法》下表述立場。」國民黨人士說道。

對於回復兩岸「互不承認主權，互不否認治權」默契的重要性，該國民黨人士反面抨擊民進黨，指其主張兩岸互不隸屬、一邊一國的台獨作法，將彼此默契全然推翻，「就如同廈金海域事件，中華民國的治權被侵犯，還沒有辦法反擊」。

但該國民黨人士坦言，馬英九二度訪陸及習馬二會，預估對民進黨政府影響不大，主要對象是美國，而能制約民進黨政府的，正是美國，美國拜登政府在年底大選前不會希望台海有衝突發生，選前台海是中美共同關注及管控的焦點，北京方面要管控台海，只有透過美國，這是「中美大局」，不是民進黨當局可單方面改變或決定。

馬英九率領「大九學堂」學員，4月1日至11日訪陸，據透露，1日會先搭大陸南航班機前往深圳，2日才轉往廣州。7日開始本次行程的重頭戲前往北京，8日預計與習近平會面，9日跟北京大學學生座談，10日參訪北京故宮後，11日搭國航班機返回台灣。馬英九基金會執行長蕭旭岑29日表示，相關行程尚未定案。