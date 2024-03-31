台灣「最美高中制服」出爐 冠軍以優雅氣質取勝：完美融合韓系
撰文：中天新聞網
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新北市教育局今年舉辦「制服Fashion Show競賽」制服票選活動，共有40所學校參賽，投票結果就在昨天出爐了，由莊敬高職奪下最美制服第1名。
2024新北市大教育國際博覽會「制服Fashion Show 」網絡票選活動，歷經3週時間結果出爐了，最美制服第1名為莊敬高職獲得3.5萬票、第2、3名分別是能仁家商、穀保家商。
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此次活動優勝者有獎金可拿，參賽學校除了拍攝制服形象照，還得依學校特色拍攝30秒短片，第1名可得6千元（台幣）、第2名5千元（台幣）、第3名4千元（台幣）...以此類推、取前6名，總獎金超過2萬元（台幣）。
今年莊敬高職以3萬5451票成為最美制服第1名，官網發布的形象照可見，女學生穿著紅色西裝外套，配上蘇格蘭風的A字裙，紅藍相間襯托出優雅氣質，讓網友誇讚「完美融合韓系」。
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