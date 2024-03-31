台灣「最美高中制服」出爐　冠軍以優雅氣質取勝：完美融合韓系

新北市教育局今年舉辦「制服Fashion Show競賽」制服票選活動，共有40所學校參賽，投票結果就在昨天出爐了，由莊敬高職奪下最美制服第1名。



2024新北市大教育國際博覽會「制服Fashion Show 」網絡票選活動，歷經3週時間結果出爐了，最美制服第1名為莊敬高職獲得3.5萬票、第2、3名分別是能仁家商、穀保家商。

+ 12

此次活動優勝者有獎金可拿，參賽學校除了拍攝制服形象照，還得依學校特色拍攝30秒短片，第1名可得6千元（台幣）、第2名5千元（台幣）、第3名4千元（台幣）...以此類推、取前6名，總獎金超過2萬元（台幣）。

今年莊敬高職以3萬5451票成為最美制服第1名，官網發布的形象照可見，女學生穿著紅色西裝外套，配上蘇格蘭風的A字裙，紅藍相間襯托出優雅氣質，讓網友誇讚「完美融合韓系」。

延伸閱讀：台灣美女主管遭美企Discord炒魷 崩潰爆粗反應全錄下：我剛買樓

+ 28

延伸閱讀：

直擊保時捷停車塔車震！「車號」成明牌 還真的中獎了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】