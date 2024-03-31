陽江港大橋順利合龍　全長4777.2米總吊裝重達2454噸

3月30日上午，隨著最後一片鋼箱梁吊裝完成，由保利長大承建的陽江港大橋主橋順利合龍，陽江港東西兩岸成功「牽手」。這標志著廣東省重點項目、廣東濱海旅遊公路陽江海陵大堤至溪頭段公路實現全線貫通，朝著年內建成通車目標邁出堅實一步。



陽江港大橋全長4777.2米，主橋採用255米+255米獨塔雙索面斜拉橋結構形式，鋼箱梁采用大節段吊裝方案，分6個節段，最大梁段長度90米，最小梁段長度74.5米，合龍梁段為大里程側88米梁段，重2066噸，總吊裝重量2454噸。

陽江港大橋順利合龍（羊城晚報）

在鋼箱梁吊裝過程中，項目團隊不斷優化各吊裝環節，使鋼箱梁吊裝時間由第一片的6個小時縮短至3個小時，施工效率提升了近1倍，有效實現了大型船舶設備的節能減排。

自2022年陽江港大橋主橋樁基施工以來，項目團隊從技術創新簡單化、設備選型智能化入手，以先進技術保障施工推進，並自主研發了雙向液壓調節吊具、運用了廣東第一台起重量240噸超大型塔吊、建立了24小時氣象監測站等新設備確保施工。最終陽江港大橋主橋從樁基開鑽至鋼箱梁合龍時間僅23個月。

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截至目前，陽江港大橋樁基、墩柱、梁板已全部完成，主橋斜拉索已完成3對，項目路面工程完成90%、交安工程完成85%，目前正全力推進鋼橋面鋪裝前期准備工作，計劃在2024年9月份開展鋼橋面鋪裝。

陽江港大橋的合龍將陽江港東西兩岸緊密連在一起。待大橋建成後，將極大提高陽江港的影響力和輻射力帶動沿線產業發展同時，陽西溪頭、上洋等鎮到陽江市區需繞行80公里的曆史也將正式結束，將大幅度改善數十萬群眾的出行難題。