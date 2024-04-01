南昌突起狂風　宵夜店老闆緊抱雨棚仍遭吹飛3米高　驚嚇影片曝光

3月31日凌晨，江西南昌市出現大風雷電和強降雨天氣，此次強對流天氣造成4人死亡，超過10人受傷。有網友發布的影片顯示，當地一名男子即使緊抱住遮雨棚，仍不敵大風，被大風將整個人吹起，場景十分嚇人。



影片十分嚇人（點圖放大）：

內媒《九派新聞》報道，涉事店舖的老闆娘稱，自己開的是宵夜店，當時還有一桌熟客在，大風把客人都嚇跑了。丈夫去收遮雨棚時，被吹起來大概三米高，大概三五分鐘後風就停了。

老闆娘表示，丈夫重60公斤，被吹起來後身體沒什麼大礙，晚上就繼續工作。店裏有一些桌椅被吹壞了，其他沒什麼損失。

據早前報道，此次強對流天氣造成4人死亡，超過10人受傷，其中一個屋苑更有3人在睡夢中被吹下樓身亡。

據內媒《star星視頻》報道，家住南昌偉夢清水灣小區林峰香閣3棟20樓的徐先生表示，當日凌晨三點左右，大風把客廳和睡房的窗戶都吹走了，正在睡覺的64歲母親和11歲兒子被吹下樓，不幸身亡。

徐先生稱，當時他與妻子帶著小女兒睡在主人房，父親單獨睡，母親則帶著大兒子在另一間房間睡，事發時巨大的異響將他驚醒，他第一時間查看家人的安全，但是母親和兒子已不在房中。這個房間的窗子已經沒有了，床被吹得就剩了個架子，上面的床褥也沒有了。

徐先生當時強迫自己冷靜下來，迅速安排父親、妻子和女兒躲在廁所裏，並撥打了報警電話，其後才下樓查看情況。

報道又指，家住11樓的萬先生由於和伴侶分房睡躲過一劫，但他的伴侶卻不幸遇難。

屋苑物業工作人員表示，事發當時有房屋的玻璃被吹毀，經警方初步了解，3人為意外墮樓身亡，社區正在處理災後安全隱患排查等工作。小區所屬昌南新城派出所工作人員則表示，需要等待官方通報，目前不便透露此事。