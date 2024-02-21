龍年首輪寒潮來襲　內地中東部雨雪天氣迎最強階段　多地停課停運

伴隨龍年首輪寒潮來襲，內地中東部地區自周二（20日）起進入雨雪天氣最強階段，分界線南壓至長江沿線地區。中央氣象台今日（21日）6時繼續發布包括寒潮橙色預警、暴雪黃色預警、冰凍黃色預警、大霧黃色預警、強對流天氣藍色預警和大風藍色預警在內的六大預警，多地發布停課停運通知。



全國降溫氣象圖 （中央氣象台）

中東部雨雪天氣進入最強階段 多地累計降溫幅度達20℃以上

中央氣象台預計，21至22日，南方地區降溫明顯，黃淮以南地區有雨雪冰凍天氣，23日起將有一次較大範圍雨雪冰凍天氣過程。20日20時至21日20時，東、河南、安徽北部、江蘇北部、湖北西部、河北南部等地部分地區有大到暴雪。湖北、湖南、貴州等部分地區有凍雨，江南、重慶等地區有中到大雨，江西、浙江等地部分地區有暴雨。

預計20日至23日，中東部地區出現劇烈降溫，華北南部、黃淮西部、江淮、江漢、江南、華南中北部及貴州等地氣溫將下降12 - 18℃。湖南南部、貴州東部、廣西北部等地的部分地區累計降溫幅度可達20℃以上。

受首輪寒潮影響，目前，北京、山東等多地已發布道路結冰等相關預警，江蘇、湖南等多地中小學、幼兒園宣布暫時停課或延遲開學。

道路交通方面，武漢鐵路部門今日發出公告，由於2月18日至24日出現大範圍雨雪冰凍天氣，為確保旅客出行安全，2月21日計劃停運部分列車。

另據交通運輸部消息，截至周二10時，受降雪及路面結冰影響，河北、山西、內蒙古、吉林、黑龍江、山東、安徽、河南、陝西、甘肅、新疆共封閉路段16個（涉及8條高速公路，4條普通國道，1條普通省道），關閉收費站371個（涉及66條高速公路），恢復通行時間待定。