新疆富蘊-52.3℃破64年歷史最低極值　內地今起大部地區將劇烈降溫

今日（2月18日）中國新疆北疆、東疆及南疆先後出現大規模降溫，其中阿勒泰地區富藴縣最低降至-52.3℃，打破新疆有紀錄以來最低氣溫極值（原記錄為富蘊站-51.5℃，出現在1960年1月21日）。

據中央氣象台今晨6時預報，全國寒流預警升級為橙色，今起中國大部地區將劇烈降溫。



新疆富藴縣今日氣溫低至零下52.3攝氏度，破歷史極值。

據新疆氣像台消息，受此次強烈寒流天氣影響，全疆大部分地區氣溫明顯下降。截至2月18日8時，北疆、東疆及南疆先後出現大規模降溫，阿勒泰地區東部共4個氣象觀測站最低氣溫下降30℃以上，富蘊縣吐爾洪鄉站日最低氣溫下降45.1℃，降至-52.3℃，打破新疆有紀錄以來最低氣溫極值（原記錄為富蘊站-51.5℃，出現在1960年1月21日）。

數據顯示，2月17日8時至18日8時，天山山區及北坡、南疆盆地、哈密市北部的部分區域出現強烈寒流或特強寒流；北疆北部平原區最低氣溫降至-39 ℃~-28℃，阿勒泰地區山區降至-52℃~-35℃，北疆其他平原區降至-32℃~-16℃、山區降至-35℃~-25℃。

全疆共793個氣象觀測站出現8級以上大風，南疆、東疆和博爾塔拉蒙古自治州、塔城地區北部、阿勒泰地區西部、克拉瑪依市等地的部分區域出現8級以上大風，風口風力12級，陣風13~15級，極大風速中心為吐魯番市托克遜縣大草湖南站48.4米/秒（15級）；南疆盆地、東疆的大部分區域出現揚沙或沙塵暴，共41站出現強烈沙塵暴，最小能見度為巴音郭楞蒙古自治州若羌站63公尺。

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新疆氣象局決策服務首席張雲惠說，目前冷空氣主體正自西向東緩慢移動。這次寒流天氣對新疆的影響基本結束，大部分地區降雪、強風天氣過程基本結束。

另據中央氣象台今晨6時發布寒流橙色預警預告，2月18日至22日，中國大部地區將自西向東、自北向南先後出現劇烈降溫，平均氣溫普遍下降8～ 12℃，新疆南疆盆地、內蒙古大部、西北地區東部、華北大部、東北地區、黃淮、江淮、江漢、江南、華南中北部及貴州等地氣溫將下降12～18℃，其中，內蒙古中東部、東北地區及湖北、湖南等地的部分地區累計降溫幅度可達20℃以上。 2月23日前後，最低溫度0℃線將南壓到蘇皖中南部至湖南南部、貴州南部一帶。