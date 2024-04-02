5歲男童疑遭打死胸留凹痕：生前兩天未出門　母親男友習武多年

3月26日，山東威海文登區5歲男童涵涵疑被打死，警方迅速依法立案偵查，對涵涵的母親陳某及其男友石某某採取刑事拘留強制措施。4月1日，涵涵的爺爺鄭建華向內媒透露，孩子的胸前有凹痕，耳朵內有血跡、頭上有包，「我怎麼都想不明白，他們為何會傷害一個孩子」。目前，案件正進一步偵辦中。



據《澎湃新聞》報道，涵涵的父親鄭然和母親陳某於2006年結婚，二人2018年生下涵涵。可半年前，陳某和鄭然矛盾增多，陳某更在兩個月前提出「沒有感情了」，堅持要求離婚，二人並於40多天前協議離婚。

離婚協議書顯示，孩子監護權歸女方，由女方撫養，隨女方生活，男方有探視權。男方以放棄分割車輛財產權並負擔家庭欠債1.2萬元（人民幣．下同）的義務作為自離婚之日起孩子7年的撫養費。7年後，男方依自身經濟狀況給付撫養費。

鄭家本想待7年後，孩子滿12歲再接回來，可是事與願違，3月25日周一當日，涵涵未有如常到幼稚園上學，翌日，他就被送到醫院，同日死亡。

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鄭建華表示，3月22日幼稚園和23日涵涵外婆家的閉路電視片段均沒顯示異常。可是小區閉路電視顯示，自23日晚涵涵被帶回後，直到26日被送醫前，他都沒再出過單元樓。而在25日，陳某、石某某去買了一輛8萬多元的車，汽車店工作人員透過，當時沒有見到兩人帶小孩。對此，鄭建華覺得很蹊蹺，「誰會把一個五歲的孩子單獨留在家裏呢？」

閉路電視片段顯示，3月26日上午10時半，陳某駕車回到小區，之後跑進單元樓，並在約10分鐘後與石某某抱着涵涵走出，隨後駕車離開。同日上午11時多，鄭然接到警方電話，得知惡耗。屍檢顯示，涵涵的胸前有凹痕，耳朵內有血跡、頭上有包，疑似是被打死。

涉事單元樓的多名業主表示，近日並未聽到孩子被打之類的異常聲響。不過鄭建華透露，從小就與孩子很親的涵涵外婆曾致電給鄭然，表達對女兒陳某的氣憤。涵涵外婆的鄰里則表示，她們一家人不錯，沒想到會出這種事。

另一方面，石某某的父親表示不相信兒子會做出這種事。據了解，石某某本身已婚，也有一個孩子，還曾有多年習武經歷。不過石父稱兒子習武是為了防身，之後便對記者掛斷了電話。