新抱長期被毆打全身滿布新舊傷疤　正義鄰居睇唔過眼圍堵惡家姑

四川廣安日前有大批村民憤怒包圍一名老婦，因為她長期虐打年輕新抱，新抱身上滿布新舊疤痕，鄰居屢勸無效，直接上門圍堵惡家姑，更爆發肢體衝突。當地警方指，已介入事件，警告該名惡家婆不可再毆打媳婦。不過只有告誡的做法令許多內地網民不滿，批評警方處置不力。



根據網絡影片，大批村民包圍一名老婦，另一名年輕女子則被其他村民拉著，揭開衣服檢查背上的傷勢。影片中可以看到，年輕女子的背後有不少傷疤，脖子上有不少新的傷疤，令人看了非常不捨。

據了解，該影片拍於3月26日，滿身傷痕的女子長期被惡家姑毆打，附近的鄰居都知情，時常勸阻要求惡家姑停止虐待媳婦。現場其中一名目擊者程太太表示，該媳婦長年被毆打，「她的背上舊疤痕、新疤痕，還有剛打的痕跡都有。」

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事發當日，老婦再次毆打媳婦，鄰居們憤怒上門圍堵老婦，指責老婦行為，影片中可以看到鄰居都十分氣憤，新抱則是哭紅了眼睛。報道指，事後被打的媳婦的表叔，得知情況後將惡家婆帶去派出所，當地派出所回應指，已介入事件並告誡老婦不能再毆打兒媳。

不過不少網民認為警方處置不當，網民批評「家暴只是口頭告誡，一定會故技重施」、「這種程度已經是故意傷害罪了吧！」、「有這麼多的傷只做訓誡？根本是虐待吧！」

網民點睇：

中國有幾個部門：婦聯，作協，足協，工會，我想說些什麼但還是不說了！

他男人呢？不站出來，這日子沒法過，離了拉倒。

對待這樣的惡婆婆，告誡有什麼用呢？挨打的，依然是軟弱的兒媳。

一個依法治國的地方，需要靠民憤和暴力來主持正義，這是很可怕的現象！

家暴不能得到有效的懲罰，肯定會故技重施的！

只是不能再打嗎？不是虐待嗎？有這麼多的傷只做訓誡？

