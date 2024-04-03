台灣地震｜大陸網友夢中被搖醒　為何杭州相距700公里也有感？

台灣中央氣象局稱，4月3日上午7時58分發生7.2級地震，震央位置在台灣東部海域、花蓮縣政府南南東方25.0公里，深度為15.5公里。大陸多地同樣有感。



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綜合央視新聞、光明網等內媒報道，除了福建多地震感強烈外，上海、浙江、江蘇、江西等地也都有震感。廣州鐵路為確保列車及旅客安全，宣布部分路線臨時封鎖或限速，上海到雲南昆明的滬昆高鐵部分列車也調整運行區段。

中國地震台網微博下方也湧現大量留言，有網友表示，「廈門整個社區都跑出去了」；泉州同樣震感強烈，民眾在睡夢中被搖醒，福州則是「搖暈了」。另據廈門日報，地震來臨時，廈門多校第一時間將學生撤離到操場安全地帶。

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再看浙江，這次花蓮地震震央距杭州市約735公里，温州市約476公里，台州市約538公里，麗水市約545公里，金華市約621公里。全浙江省普遍有感。

對於這個現象，浙江省地震局解釋，「受地震波傳播規律、沿海地區深厚軟土、超高層建築以及特大橋梁、大跨空間結構高度聚集等影響，浙江省容易受周邊地區地震和遠震波及，特別是台灣地震常年造成影響。」

整體來說，這次花蓮地震除造成杭州、嘉興、湖州、紹興、寧波、温州、台州、舟山、麗水、衢州等多地有震感，對福建、廣東及上海、江蘇等長三角地區也帶來普遍影響。從杭州東站出發的高鐵出現大面積延誤。上鐵寧波車務段發布消息，管內杭深線寧海—蒼南、杭台高鐵嵊州新昌—温嶺、金温客專線温州南—金華南車站均有不同程度震感；上鐵金華車務段也發布消息，浙江金華、麗水境內鐵路沿線及部分車站均有不同程度震感。

網傳圖片顯示，杭州東站內擠滿列車延誤的旅客，有從衢州回杭州辦事的旅客表示，列車延誤了70多分鐘；亦有擬從杭州搭鐵前往長沙的旅客表示，列車最初顯示延誤76分鐘，隨後更顯示延誤166分鐘，「在車站裏沒有座位的乘客已經開始坐在地上等了」。