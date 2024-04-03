台灣花蓮地震｜震前一晚見異像！網民稱似「921震前天色」竟成真

台灣花蓮4月3日早上7時58分發生規模7.2強震，全台有感，有民眾前一天發佈照片表示，傍晚的天空看起來很奇怪，天空被3段烏雲分割開來，天空由近至遠分為紫藍、粉紅、艷橘色，當時就有網民在底下留言說看起來很像921大地震前傍晚的天空，沒想到今晨真的發生台灣近年來最有感的大地震。



有網民於4月2日晚間8時05分在Facebook群組「路上觀察學院」分享2張照片，畫面中街道上方的天空看起來不像在同一時空，從近處的紫藍色天空，到中遠處的粉紅色天空，再到最遠的豔橘色天空，都被烏雲分隔開來。事主表示，「今天的天空好奇怪，怪美的。」

一名網民在當晚8時12分即留言，「漂亮，但有921大震前傍晚的味道，怕怕的，要小心注意。」

4月3日早上花蓮發生規模7.2強震，多起餘震接踵而至，花蓮民宅大樓坍塌，多地傳出震災，許多網民看到前一晚的發文與留言，都感到相當震驚：

．「地震完才看到這篇有點可怕」

．「果然地震了」

．「留言區有時空旅人」

．「果然地震，以後夜太美就趕快回家收拾行李了」

．「演算法於12個小時後把我帶到這裏」



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