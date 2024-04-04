微博「340條發文」群嘲花蓮地震　官方緊急刪文、封禁帳號

台灣花蓮近海3日發生黎克特制規模7.2強震，釀嚴重災情，地震發生後，國台辦第一時間表達關切慰問，但內地社群平台微博出現不少幸災樂禍、調侃災難的發文及留言。微博官方隨後發出公告，稱已對相關違規內容進行嚴肅處置，刪除調侃災難相關貼文340則、封禁帳號20多個。



微博官方在公告中提到，站方在巡查中發現，有少部分用戶發表幸災樂禍、調侃災難的不當言論，另有個別用戶為博眼球惡意關聯，發表惡意攻擊、煽動極端情緒的違規內容，「對此，站方予以嚴肅處置。」

微博官方發出公告，稱已對違規內容進行處置。（微博）

微博官方指出，截至目前，站方根據《微博社區公約》等相關規定，共清理調侃災難、煽動極端情緒的違規內容340多條，並對「@痛快的呼吸啊 、@貓咪總舵主 、@不允許狗叫」等20多個違規帳號，視程度予以階段性禁言處置。

微博官方表示，站方發現有個別媒體帳號對台灣地震進行了不實報道，對廣大網友產生誤導，站方對首發及主持話題的媒體，予以階段性主持話題熱搜不收錄的處置。

微博官方強調，災難面前，更需要廣大網民客觀理性地參與討論、發表觀點，不發表缺乏同理心的內容，不輕信和傳播不實信息，用實際行動祈願災區民眾平安，「如發現相關違規內容，用戶可通過前台舉報投訴入口和@微博管理員 方式進行舉報，我們將及時予以處置。」