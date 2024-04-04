｢雷軍擔心的事還是發生了｣　內媒實探小米車廠：日產能不足300輛

小米首款電動車小米SU7開售5天，下大定用戶達10萬人，鎖單量已超4萬單。儘管小米汽車稱正全力提升產能、加快交貨，交付時間卻成了小米最頭痛的問題，「雷軍擔心的事還是發生了」話題3日迅速衝上內地熱搜。



據知情人士透露，小米汽車近日要求供應商增加產能至月產1萬輛，但目前日產能不足300輛，且有產房未建、先「借資質」衝產量之嫌。

內媒《每日經濟新聞》報道，小米SU7上市後，訂單量不斷攀升，24小時大定88898輛。按規劃，小米SU7標準版和Max版預計從4月底開始陸續啟動交付，Pro版預計從5月底開始陸續啟動交付。但3日早上，「雷軍擔心的事還是發生了」話題迅速衝上熱搜。有報道稱，小米汽車近日要求供應商增加產能至月產1萬輛，但短時間內並無法達到這樣的產能。

《每日經濟新聞》記者實地走訪發現，目前小米汽車工廠並未加班生產。「我跟小米汽車工廠負責人交流後了解到，小米汽車工廠現有日產能不足300輛。」一位小米汽車供應商透露。一位小米汽車工廠的工人也說，目前小米汽車工廠每天預計生產240輛左右汽車。「工廠還是在正常排產中，沒有特別要求，我們一般不加班。」

上述小米汽車供應商表示，小米汽車日前向供應商發出了提升產能的需求，但他到小米汽車工廠做產能評估後發現，「即使我們這些供應商能把配件提供上，小米汽車工廠也很難在短時間實現產能的快速提升。」據多位小米汽車供應商透露，小米汽車已將2024年的全年產能需求提升至12萬輛。小米集團尚未對此回應。

2021年12月11日，北京經開區(亦莊)，小米汽車落戶地與工商註冊地。（視覺中國）

按照規劃，小米汽車在北京經開區分兩期規劃建設了整車製造工廠，其中一期佔地面積約72萬平方米，年產能為15萬輛，2023年6月竣工；二期計劃於2024年動工，2025年完工。但位於北京亦莊新城的房辛店村和小張灣村二期建設還未正式展開。有部分地段完成拆除，房辛店村騰退工作還未正式啟動。

此外，報道指出，造車的車企既要拿到國家發展改革委核准的新建純電動乘用車生產項目資質，又要拿到工業和信息化部核准的新增車輛生產企業資質，即「雙資質」。外界有消息稱，小米汽車生產資質和工廠都不屬於小米汽車。

新能源汽車和動力電池專家楊偉斌表示，從工信部公布的信息來看，小米汽車或是採取了江淮與蔚來的合作方式，先借用資質，到一定量（指規模）後再申請獨立資質。不過，小米方面未對此消息進行確認。