南昌、九江等11市87縣受風雹襲擊　計31.3萬人受災

江西省防汛抗旱指揮部消息，截至4日15時30分統計，3月31日開始的風雹災害造成南昌、九江等11個設區市87個縣（市、區，含功能區）31.3萬人受災，因災死亡7人。江西省氣象台預測，4日至7日間，雨帶依舊在江西省南部維持，局部地區仍有暴雨，提醒所在地區居民加強防範不利影響。



《央視新聞》報道，截至4月4日16時，除江西贛州市于都縣銀坑鎮汾坑站梅川汾坑站超警0.83米外，其餘各河道站均在警戒水位以下，省調度大中型水庫水位均在汛限以下。江西省防汛抗旱指揮部、省應急管理廳、省水利廳、省水文監測中心、省農業防災減災委維持防汛、防汛救災、洪水防禦、水文防汛測報、農業防汛三級應急回應。

根據江西省防汛抗旱指揮部消息，截至4日15時30分，3月31日開始的風雹災害已造成南昌、九江等11個設區市87個縣（市、區，含功能區）31.3萬人受災，因災死亡7人。同時，緊急避險轉移1593人，緊急轉移安置1367人，農作物受災面積22700公頃、絕收668.9公頃，倒塌房屋14戶48間，嚴重損壞房屋115戶263間，一般損壞房屋3631戶5428間，直接經濟損失4億元，災情還在進一步統計核查中。

在防汛應急方面，截至4月4日18時，南昌市紅谷灘區、樂平市維持防汛四級應急回應；贛州市及南康區、贛縣區等17個縣（市、區、功能區）啟動防汛四級應急回應；新餘市維持防汛預警回應；上饒市、宜春市7個縣（市、區、功能區）結束防汛四級應急回應。

江西省氣象台預測，4日至7日間，雨帶依舊在江西省南部維持，局部地區仍有暴雨。建議加強暴雨及誘發的次生災害防禦；加強大風、冰雹、雷電等強對流天氣防禦；加強戶外活動和旅遊交通等安全管理；防範強降水、大風、冰雹對農業生產的不利影響。