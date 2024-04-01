南昌3人被風吹落樓亡風速或超12級　原因或為下擊暴流與狹管效應

3月31日凌晨，江西南昌市出現大風雷電和強降雨天氣，此次強對流天氣造成4人死亡，超過10人受傷，其中一個屋苑更有3人在睡夢中被吹下樓身亡。



南昌市氣象台首席預報員孟明華接受內媒《新京報》採訪時解釋，事發時屋苑所處地區的風速可能超過12級，「下擊暴流」與「狹管效應」有可能使風速加強，引致慘劇。



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據南昌市氣象台監測，3月30日晚，全市103個測風站中有79個站的極大風速超過7級，58個站極大風速超過8級，37個站極大風速超過9級，22個站極大風速超過10級，7個站極大風速超過11級。有一站監測到超過12級的大風。

3人被大風吹落墮樓死亡的事發地在南昌縣，孟明華表示，這次強對流天氣的最強風超過12級，也出現在南昌縣的塘南紅星站。3月31日凌晨4時，塘南紅星站記錄到最大風速達35.3米/秒。這是南昌市有氣象記錄以來出現的第二大風速。

由塘南紅星站風速推測，南昌縣遭遇的風堪比一場颱風。根據氣象標準，颱風底層中心附近最大平均風力為32.7米/秒至41.4米/秒，底層中心附近最大風力12~13級。

下擊暴流可產生十五級大風

孟明華解釋，事發時南昌受到颮線（範圍小、生命史短、氣壓和風發生突變的狹窄強對流天氣帶）自西向東快速移動的影響，這個過程中局地可能會伴有下擊暴流。

下擊暴流是一種強對流天氣現象，它能在瞬間產生強烈的下沉氣流。這種現象通常出現在發展成熟的強雷暴雲團內，具有突發性、局地性和小概率的特點。下擊暴流到達地面後，會產生一股直線型的大風，風速會隨著接近地面而增大，地面最大風力可達十五級。

孟明華又表示，此次南昌的極端大風造成風毀嚴重，很有可能是「狹管效應」使得風速在原來基礎上變得更大。

中國氣象局上海颱風研究所副所長湯杰曾研究過颱風在高樓間的「狹管效應」，此前他表示，如果是在背風面，高樓對風是有一定阻擋作用的，如果有一陣風穿過兩棟樓之間，建築反而會對風有加速作用，這就是「狹管效應」，就像峽谷裏的風總比平原上的風猛烈一樣，城市高樓間的狹窄地帶風力也特別強。

孟明華說，「當時實際的風速可能比氣象觀測到的還要大」。由於氣象站一般安置在空曠的位置，事發地並沒有氣象站可以測得當時的風速。他表示，風力強到把人從屋內連窗戶帶床墊捲下樓，是出乎預料的。

據早前報道，此次強對流天氣造成4人死亡，超過10人受傷，其中一個屋苑更有3人在睡夢中被吹下樓身亡。

據內媒《star星視頻》報道，家住南昌偉夢清水灣小區林峰香閣3棟20樓的徐先生表示，當日凌晨三點左右，大風把客廳和睡房的窗戶都吹走了，正在睡覺的64歲母親和11歲兒子被吹下樓，不幸身亡。

徐先生稱，當時他與妻子帶著小女兒睡在主人房，父親單獨睡，母親則帶著大兒子在另一間房間睡，事發時巨大的異響將他驚醒，他第一時間查看家人的安全，但是母親和兒子已不在房中。這個房間的窗子已經沒有了，床被吹得就剩了個架子，上面的床褥也沒有了。

徐先生當時強迫自己冷靜下來，迅速安排父親、妻子和女兒躲在廁所裏，並撥打了報警電話，其後才下樓查看情況。

報道又指，家住11樓的萬先生由於和伴侶分房睡躲過一劫，但他的伴侶卻不幸遇難。