風雹襲擊南昌等地計31.3萬人受災　校舍窗戶被掀翻學生苦力抗風難

江西省防汛抗旱指揮部消息，截至4日15時30分統計，3月31日開始的風雹災害造成南昌、九江等11個設區市87個縣（市、區，含功能區）31.3萬人受災，因災死亡7人。江西省氣象台預測，4日至7日間，雨帶依舊在江西省南部維持，局部地區仍有暴雨，提醒所在地區居民加強防範不利影響。



《央視新聞》報道，截至4月4日16時，除江西贛州市于都縣銀坑鎮汾坑站梅川汾坑站超警0.83米外，其餘各河道站均在警戒水位以下，省調度大中型水庫水位均在汛限以下。江西省防汛抗旱指揮部、省應急管理廳、省水利廳、省水文監測中心、省農業防災減災委維持防汛、防汛救災、洪水防禦、水文防汛測報、農業防汛三級應急回應。

根據江西省防汛抗旱指揮部消息，截至4日15時30分，3月31日開始的風雹災害已造成南昌、九江等11個設區市87個縣（市、區，含功能區）31.3萬人受災，因災死亡7人。同時，緊急避險轉移1593人，緊急轉移安置1367人，農作物受災面積22700公頃、絕收668.9公頃，倒塌房屋14戶48間，嚴重損壞房屋115戶263間，一般損壞房屋3631戶5428間，直接經濟損失4億元，災情還在進一步統計核查中。

在防汛應急方面，截至4月4日18時，南昌市紅谷灘區、樂平市維持防汛四級應急回應；贛州市及南康區、贛縣區等17個縣（市、區、功能區）啟動防汛四級應急回應；新餘市維持防汛預警回應；上饒市、宜春市7個縣（市、區、功能區）結束防汛四級應急回應。

其中，南昌近日遭遇強對流天氣情況尤為嚴重，網傳學生宿舍窗戶被掀翻，多名男生合力堵門抗風的畫面驚人。南昌市氣象台早先已陸續發布大風紅色預警信號及冰雹紅色預警信號，這是自2011年以來，首次出現同一天且不到一小時發布兩條紅色預警紀錄。

江西省氣象台預測，4日至7日間，雨帶依舊在江西省南部維持，局部地區仍有暴雨。建議加強暴雨及誘發的次生災害防禦；加強大風、冰雹、雷電等強對流天氣防禦；加強戶外活動和旅遊交通等安全管理；防範強降水、大風、冰雹對農業生產的不利影響。