研究調查：內地「靈活就業」達2億人　保障勞動權益成未來挑戰

據研究統計，內地靈活就業人口現已達2億人，零工經濟規模日益擴大，但零工勞動權益存有問題。媒體分析建議，官方應完善勞動法規定，並引入零工工傷意外保險機制，以確保雇主及零工的雙向權益。



內媒《工人日報》5日刊出「零工與企業如何更好實現雙向奔赴？」一文，探討內地企業零工需求擴大與零工權益保障問題。

文章援引「2022中國零工經濟行業研究報告」，點名近年來零工經濟迅速發展，內地靈活就業人口已達2億人，推估2036年內地靈活就業人口可能達到4億人。

中小企業貢獻了中國60%以上的GDP，也為穩定就業、促進社會發展起到了重要作用。（新華社）

其中，有不少30歲以下的年輕人出現在零工市場，包含「日結工」、「小時工」、「實習生」等經歷，提供年輕人爭取轉正的機會及多接觸社會的經驗。

此外，內地一線城市靈活用工佔比已達25.6%，零工已逐步成為一線城市和新一線城市的主流用工方式。同時，內地各地區也在近年逐漸成立零工市場，如建築工地、裝修公司、外賣平台、網約車公司等企業也開始大量招聘零工。

重慶市勞動模範毛鐵受訪時表示，存在這般趨勢，主要是因為企業出現季節性、臨時性、零散性的訂單，企業只願意在短期內聘人手，零工工作機會自然就出現。

然而，在內地零工經濟壯大的同時，報道也點出一些問題也逐漸出現，包括工人無法如期拿到薪水、部分行業零工職業傷害風險高，在發生事故時勞動權益難以獲得保障等問題。

中鐵建工集團有限公司明月湖雲上山麓科創基地項目黨支部書記張後輝表示，工程建築的勞務組零工多為雜工，沒有在承建方登記備案，導致零工工資容易被拖欠。為解決問題，將逐步完善零工入場備案手續，以及提醒零工離開前報備工資是否結清。

重慶九龍坡區人大智庫專家唐世湧則建議，應完善勞動法相關規定，讓規定能明確適用零工經濟業態的新型用工關係，並透過平台引入零工工傷意外保險機制，保障雇主和零工者的雙向權益。