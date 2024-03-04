灣區城市開啟青年人才招聘專項行動　60餘家企事業單位組團攬才

加強粵港澳人才協作，強化產業科技人才支撐。廣東新春第一會再錨定高質量發展。推進產業科技創新，人才是決定性因素。3月2日，「才聚灣區 樂業五邑」2024年江門市博士和青年人才招聘專項行動在粵港澳大灣區(廣東)人才港、廣州大學城GOGO新天地同時舉辦。1627名青年人才齊聚粵港澳大灣區人才港，吸引江門63家知名企事業單位組團到場，提供240個博士優質崗位現場攬才。



企業組團招攬人才

江門雙碳實驗室、江門市人民醫院、五邑大學……記者瞭解到，本次招聘活動，主要面向江門戰略性產業。江門63家知名企事業單位組團共赴廣州開展博士和青年人才招聘工作。

招聘單位來自醫療健康、教育培訓與科研、機械製造等行業，其中超過20家單位為博士後設站單位。

「企業要發展，離不開高層次人才。隨著粵港澳大灣區的發展，越來越多的人才在此彙聚。」現場一家企業招聘負責人表示，這次來在招聘人數方面不設上限，希望能遇到盡可能多的人才。

來自江門市中心醫院的宣講代表表示：「江門市中心醫院擁有碩士研究生導師40人，博士生導師3人，博士87人，國務院政府特殊津貼專家3人，在站博士後15人的人才隊伍。我們希望博士和青年人才投身科學研究工作，推動科技創新和營造科研文化。」

灣區城市開啟青年人才招聘專項行動。（vcg）

人才就業信心滿滿

人潮湧動的招聘會現場，來自廣州大學研三的學生小楊行走在一個個展位間，尋覓著自己職業生涯的起點。「我在廣州大學就讀碩士研究生，馬上就要畢業了，希望能在大灣區找到一份理想的工作。」 小楊說，「現在大灣區的發展非常好，對人才也有很多政策上的利好，對我們應屆生來說是非常好的機遇。」

小楊表示，自去年進入畢業年，招聘會、宣講會、人才對接會等各種形式的招聘時常舉行。對於就業，小楊更是信心滿滿：「我身邊已經有不少同學找到了心儀的工作崗位。我相信我也可以在招聘會上，找到屬於自己的位置。」

本次活動分別在粵港澳大灣區(廣東)人才港、廣州大學城GOGO新天地舉辦「碩博人才招聘會」主會場活動與「校園江門日」分會場活動。

主會場活動聚焦碩博人才，邀請江門本土高精尖行業企事業單位進場攬才，匹配高端碩博人才資源，促進江門本地企事業單位與創新型人才深入交流，提升高層次人才招聘成效，推動創新專案落地轉化。

在主會場，記者看到，人才對接主要面向博士和青年人才，各單位提供的崗位涵蓋材料科學、生物醫藥、電腦、電子與通信工程等重點急需緊缺專業，囊括醫師、專任教師、自動化工程師等崗位，普遍年薪在25萬元以上，最高年薪可達60萬元。

在「校園江門日」分會場活動現場，不僅有招聘攤位，還設置江門人文、美食品鑒、僑都風情區域，以邀請江門本土非遺文化手工藝人、攜手江門本土餐飲單位、設立江門僑都風情資訊展板的形式，為到場青年人才帶來江門城市風情和僑都文化魅力。