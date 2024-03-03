移居海外10年回流中國：經不起外國高消費，卷不過陸職場「996」

在國外定居的人重新回到國內生活，這一動作被稱之為「回流」。在某社交媒體平台上，「#回流」標籤下的帖子，有着超過1800萬的瀏覽量。「出國十年該不該回流」的提問，收到了231個回答，被瀏覽86萬次。



一條找到了幾位在海外定居後回到國內的朋友，他們在國外留學工作數十年，甚至組建家庭，或是已經拿到永居身份。決定回國，有人想要離開的是1200加幣的房租、高昂的生活成本，有人無法習慣「太安逸」的生活，也有人在家人去世後，想抓住時間陪伴親人。

中外之間，總被冠上許多二元的差異，大家在卷或不卷、親密或疏離中選擇。但他們的故事講述着「回流」決定下每一環複雜細微的考慮。對錯與否可能難下定論，但「再來一次，還是會這麼做」。

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編輯：金 璐（一条） 責編：倪楚嬌（一条）

01 「 工資的一半用來租房，數著錢過日子」

西西里 29歲 蘇州

在加拿大8年 回國2年

我18歲的時候去加拿大温哥華上大學，在那邊一共學習、工作了8年時間。兩年多前，我回到國內工作。在那之前，我在加拿大讀的是商科，畢業後在海外四大做會計工作，這看起來是一份體面的工作，但精緻白領的生活其實成本很高，我很難保證自己的生活質量。當時應屆生的年薪是4萬加幣（約人民幣20萬），税後每個月到手大約2400加幣，當時我們租房要花費1200，所有的衣食住行就只能靠剩下的1200。

你可能會覺得人民幣20萬一年已經挺多了，但是在加拿大這個收入基本屬於中等偏下的水平，我聽説現在應屆生薪資已經提高到近6萬加幣，但是與此同時房租也在上漲。在温哥華，買咖啡5加幣，坐地鐵月卡120加幣，電話費也要80-100加幣，甚至都沒把買衣服計算在內，吃吃喝喝就已經花了很多錢，真是得數着卡里有多少錢過日子。

還有一點是加拿大的醫療太慢了。國內醫院是一個24小時都會在的東西，但是國外小病只能去社區或者家庭醫生，而且如果家庭醫生接滿了病人，他就不會再接新的病員了。如果今天不舒服，我要等到下個禮拜才能看，做檢查要去專門的實驗室，又要約到下個禮拜，然後再等一個禮拜才能拿到檢驗報告，聽起來還挺不可思議的。

如果是大學剛畢業，我可能也不會很在意生活質量，覺得月光也沒什麼關係，但是現在年紀又上去一點了，肯定會想改善自己的居住空間，也想有一輛自己的車，這都需要有一定的積蓄。所以我沒法再接受一半的工資都要拿來付房租的生活。我當時覺得一定要回家鄉蘇州生活，不考慮去北上廣深這樣的大城市。 2021年大概五六月份的時候，我開始找國內的工作，整個週期大概花了兩三個月。

海外背景其實對找國內工作幫助不是很大，因為大家還是偏向於找國內有經驗的人。我聯繫hr一個月左右才有第一個人理我，但開始面試之後進行得還蠻快的。拿到offer以後差不多兩週的時間我就回國了。頭幾個月算是「蜜月期」，可以很明顯地感受到國內消費比較便宜，生活也很便利，隨時可以點外賣。但我也很快有了一些不適應，主要是在工作上，雖然同樣是在四大，但是在國內外工作的感受差別還挺大的。

首先工作強度比之前大了很多。從早上10點一直坐到半夜，回家洗澡睡覺，然後第二天又重複這樣的生活，大家好像都沒有怨言，覺得就是要吃苦、要奮鬥。在國外的話假如你今天多工作了4個小時，那你就可以用這4個小時來兑換之後的假期，一定是這樣的。到了6點之後，辦公室裏是真的一個人都沒有了，人家還會問你，馬上要下班了，你怎麼還在這裏？但在國內大家好像都不太敢走，下班時間是一種不明説的規則。小夥伴經常會跟我説，誰誰還沒走呢，還不敢走。

就好像上晚自習一樣。國外同事之間的邊界感也比較強，所以不太會在下班時間佔用你的私人時間，但是國內可能在辦公軟件上找不到，就會直接微信，或者打電話。如果表達個人想法和訴求的話，也可能會被反向教育要接受現實。我有思考過這個差異，可能是我們一直以來的理念，比如説小的時候，大家都想考100分，沒有人會想考90分。但是在國外的話，你考90分也是A，100分也是A，所以只要考90就可以了。國內還甚至會有一些附加題，所有人都會去想爭取考到120分，要做得比普通人還要好。

但是另一方面，我在國外的時候也會覺得西方人的生活有點太隨意，我也不是那麼認可。在國內的話我又覺得有一點太過，所以想要追求一種比較平衡的讓人滿意的狀態還是挺難的。我發了帖子以後，也有很多考慮回國的人過來抱團，我發現很多上了年紀、有家庭的人，他們要考慮的就比我多得多，我只待了8年，有的人待了幾十年了，就會有很多身不由己的困擾。當時做這個決定我還是蠻衝動的，沒有考慮那麼多，但再來一遍的話，我還是會這麼做。也許我會再在加拿大試個一兩年，但我主要還是想離家人近一點，所以最終也還是會選擇回來。

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02 「歐洲太安逸，太穩定了，我不想停止成長」

Yano 41歲 深圳

在法國10年 回國1年半

我是80年代生人，今年剛41歲。我們這一代人成長於祖國最快速發展的階段，也是對全球化感受最深的時候。我有很多同學，都早早去了全球各地。我大學畢業後在國內一家五百強公司工作了六七年，做公司的全面預算管理和經營分析，我很喜歡我的第一份工作，但是在工作的第五個年頭我就有了一種「一眼看到頭」的感覺，也很羨慕那些出國的同學，所以就選擇了出國。

那一年我29歲，想要出國的話，讀書是最方便的方式。我很喜歡法語，在成本和費用上，法國的商科都比較符合我當時的需求。於是我申請了法國的學校，先讀了半年語言預科，再上碩士二年級。後來的路徑跟每一個留學生都非常相似，上課、做實習、兼職……但是到哪兒開始有分叉點的呢？就是我畢業準備工作的時候。我諮詢過很多前輩和律師，如果真的想拿到歐盟身份，相比成為公司員工，更穩妥的是自己創業。所以去法國三年之後，也就是2016年，我開始創業，創辦了自己的公司。

2019年下半年，我的公司進入一個穩定的時期，當時我的收入已經能夠穩定在社會平均工資的兩到三倍，我的渠道、合作關係也基本都穩定下來了，很多事郵件、信息就能解決。平時也有很多假期可以出去曬太陽、和朋友去喝酒，冬天去滑雪。所以説我的收入、生活、工作環境都很穩定。但就是因為它太穩定了，在歐洲大家都很安逸，一切都四平八穩，讓我感覺自己的腦子好像都轉得更慢了。那時候我30多歲，當我感覺到自己進步非常緩慢，甚至一直在退步的時候，我就決定要回來了。

因為我一直是單身，所以決定了之後，我要考慮的只有我的兩隻貓，於是就開始搬貓、搬人、搬家，郵寄了100多公斤的東西回來。2022年8月，我正式回國，休息了半年的時間，當時覺得哪裏都新鮮。我記得我剛離開家鄉的時候，建築好像基本都是十層以內，我回來的時候發現現在滿眼都是二十層以上的建築，還挺震撼的。一開始我還是習慣用歐羅去換算一下物價，我記得便利店一個飯糰只要大概7毛歐羅，就很便宜。而且用上外賣平台之後，什麼東西都不用出門就可以馬上配齊。

我在廣東和全國都玩了一圈，然後才開始找工作。我明顯感覺到國內的人更勤勞，也有人會説是「卷」。一開始我面試了一兩家，有的進到公司裏就會明顯感受到嚴肅沉悶的氛圍，就是那種在寫字樓，裏面都是格子間，大家都在埋頭工作，只能聽見電腦的嗡嗡聲，沒人開玩笑，工位都體現不出主人的興趣性格，當時我腦子裏直接浮現了「996」之類的詞彙。我出國以後性格比較自由、活潑嘛，喜歡在豐富的場景裏工作，就會發現這種不太適合我。我現在這家公司是做環球的資產配置，同事的背景都跟我差不多，70%以上是海歸，大家都很有活力。

開始工作以後，因為常常會去咖啡廳，我發現一個還挺有意思的差別。在法國的時候大家在咖啡廳都是在快樂八卦，但是深圳咖啡館大多是早C晚A（早Coffee晚Alcohol），擠滿了談事情、談業務的人。在法國年輕人的精神狀態是「今朝有酒今朝醉」。中國年輕人是「我要變富、變富、變富」。法國年輕人即使賬户只剩二十歐，也會正常喝杯酒，曬曬太陽，約着小夥伴們傻樂～之前自己創業，最多團隊裏平級就三個人，上下游也不超過六個人，我們相互提供的思路也是比較有限的，這也是我想要回來闖一闖的初衷。

相比之下在中國很容易找到這種大平台，我一個業務就有一整個團隊來支撐，下一個業務又有一個團隊，更多人一起頭腦風暴，我自己成長也比較快。所以不管是團隊氛圍還是工作內容我都挺喜歡的。當然我也是用了整整半年的時間，來適應切換到新工作的生活，建立工作上的自信。我舉一個最簡單的例子，我們出去吃飯，法國人吃飯主要是講究餐桌禮儀，尊卑的概念是很少的，但在國內吃飯，就是會有主位次序之分，有時候去點茶，別人問我想喝什麼茶，我可能就會直接脱口而出了，但是正確的操作方式可能是問問大家都想喝什麼，包括在廣東，吃什麼菜配什麼茶也是有講究的。這對我一個剛回來的人來説，是完全不懂的，這種文化的差異我也花了很長時間去跨越。現在我入職9個月了，從今年開始，我明顯感覺到以前在歐洲沒有辦法填補的那種「停止成長」的失落感，完全填補上了。

過去在國外的時候，基本上每個季度甚至每雙月都會有假期，我就經常去出海、徒步、滑雪什麼的，這些我也很希望可以保留下來，雖然國內假沒有那麼多，因為現在的工作也是項目制的，我就想可以平時工作抓緊一點，可以留一些時間去城市以外的地方放空一下。我的作息更規律，人更飽滿了，每一天要完成的事情也更加具象化了，我變得更加積極、更有內核了。如果讓我現在評價當時回國的決定，我覺得還有點早，可能在等三五年我可以給出一個更真實的評價，但目前我看還不錯。

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03 「外公去世後，我不想再錯過陪伴家人的時間」

遊瑟瑟 34歲 武漢

在澳大利亞13年 回國6個月

從2010年去澳洲留學，我在國外已經13年了，去年8月份，我拖家帶口，帶着老公和女兒回到國內生活。我在澳洲當過咖啡廳的店長，薪資大概是5萬5澳幣一年。後來因為學的是商科嘛，做過財務、銀行櫃員，然後做到大堂經理、分行經理，最後一份工是貸款經理，年薪12萬澳幣。當時我就一直想要往前衝，找更好的工作。

我也觀察過一些在國內工作的表妹表姐，她們在北京、上海上班，我記得有一年回家過年，年三十晚上，她們倆還在瘋狂發郵件，其中還有個人因為工作沒有交接好，在那邊急哭了。因為在澳洲，如果我在度假，是不看郵件、不看信息的，每年固定至少是4周的年假，所以當時我感覺在國內工作會比較不安逸，就一直待在澳洲上了八九年的班。

回國這個念頭我一直有，我真正下定決心要回國是2022年的時候。2019年，我已經三年沒有回過國了，當時我外公突然去世了，因為我小時候每週都會去外公外婆家，本身因為疫情很久沒有見到他們，結果突然外公進了重症監護室，本以為會好轉，結果到第二天，他就去世了。我還沒生孩子的時候，就和老公提過想回國的事，很意外的是他立刻就答應了。因為他有八分之一的中國血統，他的太爺爺曾經是從中國去薩摩亞修路的勞工。所以在他看來，來中國也是瞭解他其中一支血緣的機會。離開中國已經13年了，帶着老公和6個月的女兒回來，重新建立生活，不是一件很容易的事。

首先就是工作問題。我老公原來在澳大利亞做礦業公司的人力資源開發經理，但是想要在國內拿到工作籤，因為語言的原因，比較難找到和原來對口的工作。他之前有過學英式橄欖球的經歷，當時找到了在武漢一個國際學校當英式橄欖球教練的工作。他最開始興致勃勃、摩拳擦掌地以為自己是來教一些比較中高階的運動員的，但後來發現在國內的大環境下，學校好像不重視這事兒，所以他的個人意義感比較喪失。

生活上，一開始就連非常基本的「掃碼」這件事，我都不習慣，更別説我老公了。吃飯要掃碼、付錢要掃碼，掃碼的話，微信支付寶都要去銀行實名認證之後才能用，辦銀行卡還有一級、二級之分。在澳洲，我每天都離不開車，在國內因為交通狀況比較複雜，我也不太敢開車，就會感覺自己好像失去了一些自由。還有一點是，我不僅要顧自己，顧小孩，還要顧另外一個成年人。我老公作為一個外國人，很多時候路上的招牌、路標、電視電影的字幕都是中文，所以幫助他適應也是一個讓我很痛苦的過程。我還不能不顧他的感受，要付出好幾倍的精力。

現在我們家的收入和在國外相比肯定是有差距。我老公的收入大概是在澳洲時的三分之二。我回來之後還沒有開始找工作，因為又要照顧家裏，又要去上班，國內節奏快，假期也不多，我覺得性價比不是很高。另一方面，我從小到大都沒有想過自己真正喜歡的是什麼，所以我想慢慢地找到我自己真正想做的事業，現在我也有在學太極、學易經、學意大利語，趁有家人和老公的支持，各方面都想去嘗試一下。

我很開心我在國內，這件事是肯定的。偶爾對自己的個人成長不滿意，感到有些迷茫的時候，我就會想想自己回來的初心，我是為了多陪陪家人回來的。現在我父母也經常會來武漢陪我，每隔幾個星期我也會去我外婆家看她。特別是我女兒的存在，真的給我們全家人都帶來了很多快樂，我外婆的思維已經不是特別利索，但是可以四世同堂，看到外孫女叫她「老太」，對着她笑，她總是很開心。這種時候我就會覺得自己沒有做錯的決定。

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