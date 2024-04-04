馬英九訪陸｜清明陝西公祭黃帝：台灣人要牢記身為炎黃子孫的驕傲

馬英九本月1日至11日二度率台灣青年訪問大陸。周四（4日）上午，馬英九一行人在陜西省黃陵縣，參加「甲辰（2024）年清明公祭軒轅黃帝典禮」活動，他期間發表講話，寄託台灣年輕人牢記中華文化與中華民族的根源，以及身為炎黃子孫的驕傲。



+ 1

馬英九說，黃帝軒轅氏是中華民族共同的始祖，自己過去曾在台灣六度遙祭黃帝，今次能帶台灣青年學子到陝西親自祭祀黃帝陵，深感意義重大。

馬英九表示，1912年3月，孫中山親自撰寫「中華開國五千年，神州軒轅自古傳，創造指南車，平定蚩尤亂，世界文明，唯有我先」的著名祭文，並派出代表團祭祀黃帝。1937年清明節，國民黨與共產黨一起在黃帝陵，舉行共祭中華民族始祖軒轅黃帝儀式，這代表「無論是何黨派，都共奉黃帝做為我中華民族炎黃子孫共同的始祖。」

馬英九稱，大部分的台灣人對中華文化與民族認同，都有極其堅定的信念。即使過去台灣曾被日本殖民統治五十年，仍堅持身為黃帝子孫，保有台灣人民族的主體性和尊嚴。

馬英九指出，「我一直認為慎終追遠、飲水思源，是中華民族建立數千年優良傳統的重要根源。更重要的是，『慎終追遠』、『源遠流長』，既是中華文化的核心價值，也是台灣人民美德的一部分。我這次親自來到這裏，就是希望藉此表達台灣人對傳統中華文化尊宗敬祖的重視，也讓更多人了解民族文化傳承的重要性。」