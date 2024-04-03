馬英九訪陸｜參訪黃花崗72烈士墓園：盼兩岸中國人記得先賢犧牲

馬英九4月1日至11日二度訪問中國大陸，馬英九一行3日上午參訪黃花崗七十二烈士墓園，率訪問團向烈士敬獻花籃並行三鞠躬禮。馬英九參訪結束發表講話時，先是簡短慰問台灣的地震災情，「我今天早上看到新聞，花蓮外海發生大地震，希望大家一切平安」。參與黃花崗起義的林覺民烈士曾寫下著名的《與妻訣別書》，馬英九念了一段，情緒激動泣不成聲。



馬英九表示，「113年前，孫中山先生領導同盟會在黃花崗起義，英勇犧牲的72位烈士，拋頭顱、灑熱血、慷慨就義，感動了無數人，才有後來推翻清朝政府，創建民國，結束了幾千年君主專制的辛亥革命，烈士之中有2位，來自苗栗的羅福星與台南的許贊元，許贊元的弟弟就是許地山，筆名落花生，很著名的一位台灣作家，他們兩位都是來自台灣」。同時，馬英九也提及許多留日志士，如林覺民，他留學日本，來到黃花崗，是接受了林熊徵（字薇閣）先生的出錢，他花了很多的錢來幫助這些學生。

馬英九表示，孫中山先生評論黃花崗起義的失敗，「然其影響世界各國實非常之大，而我海內外之同胞，無不以此而大生奮感」。他在《黃花崗烈士事略》序文中高度評價黃花崗起義：「是役也，碧血橫飛，浩氣四塞，草木為之含悲，風雲因而變色，全國久蟄之人心，乃大興奮。怨憤所積，如怒濤排壑，不可遏抑，不半載而武昌之大革命以成。則斯役之價值，直可驚天地、泣鬼神，與武昌革命之役並壽。」

馬英九祭奠黃花崗烈士。（馬英九基金會提供）

馬英九表示，黃花崗起義所有犧牲烈士的年紀平均29歲，他們的行業有醫生、工人、學生或是軍人，本來都有很好的前途，但卻選擇了在最青春年華的時候，犧牲小我，成全大我，為國家民族更美好的未來付出他們寶貴的生命。

馬英九也在現場和眾人分享林覺民《與妻訣別書》的感人片段，「吾今已此書與汝永別矣，吾作此書，淚珠與筆墨齊下，不能竟書而致擱筆。吾至愛汝，即此愛汝一念，使吾勇於就死也。吾自遇汝以來，常願天下有情人都成眷屬；然遍地腥羶，滿街狼犬，稱心快意，幾家能夠？…吾充吾愛汝之心，助天下人愛其所愛，所以敢先汝而死，不顧汝也。汝體吾此心，於啼泣之餘，亦以天下人為念，當亦樂犧牲吾身與汝身之福利，為天下人謀永福也。」

馬英九祭奠黃花崗烈士。（馬英九基金會提供）

馬英九說，自己每次讀到這段，常常淚流滿面，真正為這些革命先烈犧牲奉獻的精神感動不已。此時馬英九情緒激動，語氣哽咽顫抖，一度泣不成聲。

馬英九表示，今日來到黃花崗致祭，緬懷這些烈士當年展現為廣大人民幸福犧牲，救國家於苦難的精神，格外感到激動與感動。同時他看到，大陸將黃花崗維護得很好，甚至變成一座紀念公園，讓一般民眾可以來運動，一方面追思，一方面也讓這些歷史與生活緊緊地結合在一起，讓他覺得，黃花崗精神是生生不息地傳遞下去。

馬英九表示，期盼「黃花崗精神」能夠不斷傳承，讓後代子孫，兩岸的中國人，都能永遠記得這些先聖先賢為我們的犧牲與奉獻。