上海女遭超市扶手電梯捲入重傷　丈夫：骨頭外露，皮和肌肉被扯下

上海一名30歲左右的女子4日（上周四）到奉賢區的萬家福超市購物，搭乘的扶手電梯竟有一階空檔，女子踩空後下半身被捲入機器，嚇得她當場大叫救命，女子其後被救出送院搶救。



據內媒《極目新聞》及《澎湃新聞》7日最新報道，在7日上午，重傷女子進行第二次手術。目前女子被收治在深切治療部，仍有感染和截肢風險。女子的丈夫從護士的描述中聽到的是難以想像的畫面，「骨頭外露，皮和肌肉被扯下，非常恐怖」。



重傷女子的丈夫盧先生稱，4日當天妻子在搶救時經歷了一次轉院，隨後在上海交通大學醫學院附屬第六人民醫院持續搶救到5日凌晨。

在5日，醫院下達病危通知書，表明重傷女子出現雙側下肢皮膚套脫傷、右股骨內髁骨折、雙側髕骨骨折、雙側股骨外髁骨折等情況。雖經積極搶救與治療，仍有可能發生意外情況，甚至死亡。

醫院下達的病危通知書。（《澎湃新聞》）

在搶救結束後，盧先生看到的是包好的雙腿。但從護士的描述中，他所聽到的是難以想像的畫面，「骨頭外露，皮和肌肉被扯下，非常恐怖」。盧先生表示，目前妻子仍被收治在深切治療部，而在與醫生的溝通過程中，他得知妻子仍面臨截肢風險。

報道指，目前女子病情仍然不穩定，後續是否需要進行手術，專家團隊將會根據其病情恢復程度，再考慮下一步治療。

據盧先生估計，截至目前治療費用應超過10萬元人民幣，超市都在第一時間進支付治療費用。

盧先生稱，他無法相信妻子會遭遇如此飛來橫禍，更難以想像困在扶手電梯時她的痛苦，「看到視頻裏她在那裏喊『救命』，我心裡面真的很無助，很心疼」。盧先生又稱，「她以後的路還很長」。

涉事超市為奉賢區的萬家福超市。（《極目新聞》）

目前奉賢區市場監督管理局已介入調查，事故原因正在進一步的勘驗和論證過程當中。另外涉事超市於7日上午暫時關停。

從網友發布的現場影片中可以看到，盧先生的妻子時發時邁步走上扶手電梯時，扶手電梯出現了一階空檔，她正好踏入其中，腿部隨即被捲入，電梯向上繼續運行了一段。而後，扶手電梯上方一名男子按下急停按鈕，扶手電梯停止運行，盧先生的妻子被嚇得瘋狂喊救命。

據當地消防通報，事發於4日下午4時34分許，救援人員在下午4時46分到場。由於扶手電梯內部結構複雜，有驅動軸、導軌系統、制動器和鏈條等，無法直接將被困女性救出。現場在扶手電梯維修人員的指導下，先使用螺絲刀將扶梯活動面板拆除後，再用電動擴張器和液壓撐杆對被卡部位進行擴張。經過30多分鐘的緊張救援，該名女性被成功救出送醫。