上海超市扶手電梯｢食人｣　女子淒厲尖叫影片瘋傳　皮肉分離恐截肢

上海傳出扶手電梯「食人」意外！一名女子4日到超市購物，搭乘扶手電梯時下半身遭捲入機器，嚇得她當場大叫救命。由於扶手電梯結構複雜，消防人員花了30多分鐘才將女子救出。



根據《澎湃新聞》、《第一眼新聞》等內媒報道，上海市奉賢區消防救援支隊表示，4月4日下午4時34分許，奉賢區肖塘路一超市內，一名30歲左右女子在乘坐扶手電梯上樓時被卡扶手電梯內，南橋消防救援站人員緊急趕赴現場處置。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

影片畫面顯示，女子一腳踏進正在運行的扶手電梯，沒想到底下竟空了一塊，導致女子整個下半身都陷進去動彈不得。有民眾立即按下暫停鍵，受困女子被嚇得瘋狂喊救命。不過由於不熟悉扶手電梯的構造，旁觀民眾都不敢輕舉妄動。

據悉，消防隊員於下午4時46分到場，被困女子腰部以下已被扶手電梯「捲入」。因扶手電梯突然故障，內部結構復雜，有驅動軸、導軌系統、制動器和鏈條等，消防隊員無法直接將其救出。在扶手電梯維修人員的指導下，消防隊員先使用螺絲刀將扶手電梯活動面板拆除，再用電動擴張器和液壓撐杆對被卡部位進行擴張。經過30多分鐘的緊張救援，該名女子被成功救出並送醫。

女子的丈夫透露，「皮肉分離了，創傷面積比較大，有感染的風險，如果感染厲害的話，會有截肢的風險」。報道稱，目前女子已完成手術，目前仍在深切治療部。目前該涉事扶手電梯已停運，事故原因正在進一步調查中。

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