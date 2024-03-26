電梯維修保養涉造假　廈門技工竟用人形紙牌影相「扮工」？

電梯維修保養猶如人類的「身體檢查」，趁小毛病未造成大故障前及時處理，才能有效減少電梯故障，保障使用者的安全。

然而，福建廈門有電梯維修員卻「偷雞」用人形紙牌，拍照上傳至平台假扮完成維修工作，直至有市場監管所執法人員監督檢查才揭發事件。



江頭市場監管所執法人員對某醫院的電梯維保情況開展日常監督檢查時，發現電梯轎廂內的油杯沒油，電梯底坑內紙巾和灰塵等一目了然。惟市場監管內部監控平台顯示，維修員幾天前上傳維修保養記錄，還有「現場照片」為證。執法人員翻查閉路電視紀錄，才發現有維修員用人形紙牌放在電梯轎頂拍照，企圖蒙混過關。

據介紹，電梯維修保養小組由兩人組成，他們會在電梯門口互拍，然後上傳到平台，但該名維修員卻在轎廂頂部拍照。

對比監控錄像和平台照片，執法人員分析，該名維修員將人形紙牌搬入電梯轎廂頂部，為「假人」拍照及自拍後上傳到平台。由於是在內部完成，外人無從知曉，真假難辨。

經進一步調查發現，該醫院今年1月至3月11日期間共有7次維修保養，但其中6次僅有一名維修員，另外一「人」均是人形紙牌，而原型是其同事。服裝更分為長袖款和短袖款，方便結合不同天氣情況來使用，製造兩人維修保養的假象。

據介紹，執法人員已第一時間要求維修保養單位整改，「油杯裏的油起到潤滑作用，沒有油會導致導軌磨損，影響電梯部件運行」。

執法人員指出，兩人維修保養可以起互相監督的作用，也是安全作業、避免安全事故風險的需要。根據《廈門經濟特區電梯安全管理條例》，電梯維護保養單位實施維護保養時，現場作業人員須具有相應資格，並不得少於二人。單人維保的違法行為，將面臨1萬元（人民幣，下同）以上、5萬元以下的罰款。

由於該企業未按《電梯維護保養規則》的要求維護保養電梯，根據相關規定，將面臨1萬元以上10萬元以下罰款；有違法所得的，沒收違法所得。此外，廈門市市場監管局每年都對全市電梯維保單位（包含外地駐廈機構）實施維保質量安全信用等級評價。涉事維保企業或因此被降級。