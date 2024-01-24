廣東揭陽民房電梯6樓急墜2死2傷　市監局：出事設備不能載人

1月15日，廣東揭陽市有民房電梯從6樓急墜，致2死2傷，但事故原因調查結果至今未出爐。死者家屬楊女士稱，希望政府可以公平公正處理此事。

揭陽市榕城區市場監督管理局的工作人員稱，出事的電梯由房東自己組裝，不屬於特種設備，該設備安裝、維修時不需要向有關部門報備，但該類設備只能承載貨物，不能載人。目前，當地聯合調查組介入調查。



楊女士和丈夫是汕頭人，兩人在揭陽市榕城區東陽街道經營一家鵝肉店。楊女士稱，因為臨近春節，丈夫便囤了一些鵝肉，並租用當地民房的一間凍庫。

1月15日上午9時許，楊女士的老公、二哥和兩名店員去凍庫運貨，結果發生意外。有員工憶述，租用的凍庫在民房的6樓，電梯老舊，進出需用手拉門，升降則由房東手中的遙控器控制；他們當天共需送500多斤鵝肉去凍庫，在運送最後一趟時，他們問過房東電梯安不安全，對方回覆稱安全，並表示電梯可以承重2000斤，結果「到了6樓的時候墜下來的」。

楊女士稱，事發當日她接到店員通知後趕到現場，「 ( 丈夫 ) 雙腳在電梯裏，上半身是在電梯外，整個人就躺在電梯的門口」。當時電梯內有4人，「房東在搶救的時候去世了，我的親二哥重傷，多處骨折，另外一個員工傷情輕點，目前從 icu 轉出來了」。

楊女士介紹，她和丈夫王某去年2月結婚，女兒才6個月大，她目前正懷孕40天，家中還有4位老人要贍養。事發後，東陽街道辦的員工曾安撫死傷者家屬，但未出具具體的事故原因，「至今我丈夫還躺在殯儀館裏面。希望能早日查出事故原因，早點讓死者入土為安」。

揭陽市榕城區市場監督管理局的工作人員透露，經廣東省特種設備檢測研究院專家現場勘查，初步結果顯示出事設備並非特種設備，「是屬於居民自己組裝的升遷設備，就不是電梯，也不屬於起重設備」。由於不屬於特種設備，因此其安裝、維修不需要向有關部門報備，但這種設備只能用於承載、提升貨物，不能運載人。

榕城區應急管理局的工作人員表示，區政府已成立事故調查組，具體的情況要等調查組調查後再發布事故公告。