上海扶手電梯食人｜女子捲入後機器續運轉10秒　有人按緊急掣始停

上海一名30歲左右的女子4日（上周四）到奉賢區的萬家福超市購物，搭乘的扶手電梯竟有一階空檔，女子踩空後下半身被捲入機器，其後被救出送院搶救。



據內媒8日最新報道，事發時女子捲入機器後，扶手電梯並沒有立即停止，繼續運轉了約10秒左右，直至周圍人按下緊急制動按鈕，扶手電梯才停住。



受傷女子丈夫盧先生稱，妻子有大機會的截肢風險，「寧願用我多年壽命換取愛妻雙腿」。



內媒《揚子晚報》報道，事發時超市內閉路電視影片顯示，涉事扶手電梯有一塊踏板缺失，女子剛踏上扶手電梯，正好踩入缺失踏板處，隨後該女子另一隻腳也陷了進去，但扶手電梯並沒有因此立即停止，繼續運轉了約10秒左右，直至周圍人按下扶梯的緊急制動按鈕，電梯才停住。

有大機會截肢風險

受傷女子丈夫盧先生稱，目前妻子沒有生命危險，但由於大面積創傷，導致感染風險極高，且有大機會的截肢風險。看到妻子受到這麼嚴重的傷，盧先生極為心痛：「那是被硬拽下去的，你能想像送醫院時，只見骨頭不見肉的疼嗎？」

盧先生說，妻子剛剛30歲出頭，孩子還小，沒想到飛來橫禍，他說：「寧願用我多年壽命換取愛妻雙腿。」

涉事扶手電梯已停用。（《澎湃新聞》）

從事扶手電梯維修工作的業內人士楊先生解釋，一般扶手電梯都會內置檢測點，扶手電梯每轉一圈都會觸及到檢測點，如果踏板有缺失，在運轉過程中觸及到檢測點時，會觸發緊急制動停止，「可能事發的時候，那塊缺失的踏板還沒有被檢測點檢測到，所以還在運轉」。

上海市奉賢區市場監督管理局稱，目前初步判斷，事故直接原因為扶手電梯踏板固定環位移、鬆脫導致踏板脫落，上下兩側踏板缺失，保護裝置失效，這時扶手電梯未能自動制停。

奉賢區市場監管局已經牽頭成立事故調查組，對相關涉事單位立案調查，並馬上對全區商業公共場所在用特種設備開展專項檢查。

上海開展安全隱患排查整治專項行動。（《上觀新聞》）

上海開展安全隱患排查整治專項行動

上海市市場監管局稱，在全市範圍內開展為期一個月的扶手電梯和自動人行道安全隱患排查整治專項行動。截至目前，已檢查扶手電梯和自動人行道4112台次。發現部分電梯存在梳齒板梳齒缺齒、圍裙板毛刷破損、扶手帶老化等問題105項。