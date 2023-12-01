重慶火鍋店超強「美女機械人店員」上菜斟茶還能陪酒　真相更驚人

現在有些商家嘗試將機械人和AI用於服務顧客。



近期網路1支「機械人店員」的影片瘋傳，1位「美女機械人」流利的在火鍋店裡端盤、倒茶。

事實上，這個機械人是真人。

「美女機械人」竟是店長 職業級機械舞技引無數人前往朝聖（點圖放大瀏覽）：

+ 19

日網最近流傳許多關於這位「美女機械人」的影片，從影片中可以看見「她」面無表情、雙眼未聚焦任何物體，在桌邊緩慢轉動關節替顧客遞菜單、端菜、倒茶水，還能和顧客乾杯，或是在店門口打招呼。

事實上，這個逼真的「機械人」店員，其實是這間位在大陸重慶的火鍋店店長。

今年26歲的秦姓女店長說，她的另一身分是職業舞者，她藉著令人驚豔的機械舞舞技，在店裡模仿機械人維妙維肖，尤其臉部表情和眼神都和機械人一樣，幾乎讓人難以分辨。

【同場加映】敘利亞第一夫人「美女保鑣」爆紅 曾1人打倒5個日本空手道冠軍（點圖放大瀏覽）：

+ 22

據悉，店長這項「特殊專長」在網路爆紅，許多人慕名而來一睹真容，為火鍋店帶來新商機。

不少日本網友看完影片，紛紛留言「真的不是機械人嗎」、「像到有點可怕」、「不愧是專業舞者」、「這變成真人奪走機械人的工作了吧」、「這是小孩跟大人都會嚇到的程度」、「好想帶一個機械人回家」。

延伸閱讀：

酒醒想鑽地！醉漢當街脫光「硬上排氣管」 網譏：車主可替愛車告性侵嗎

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】