杭州亞運｜釘釘打造一體化智能辦賽平台　設實時翻譯、聊天機械人

杭州亞運會於9月23日至10月8日舉行。阿里巴巴的智能協作辦公及應用開發平台釘釘（Ding Talk），為杭州亞運會訂製解決方案「亞運釘」，協助亞運會簡化組織和溝通流程，提升營運效率。



亞運釘是杭州亞組委和釘釘聯合打造的全球首個大型體育賽事一體化智能辦賽平台，協助工作人員與志願者輕鬆地與外部合作夥伴聯絡和溝通，並分享資訊、設置會議。目前，該平台有近300個亞運相關應用，涵蓋行政審批服務、會議服務、培訓服務、贊助商服務、氣象服務、醫療服務等。

釘釘副總裁、亞運釘項目負責人李智勇。（林芷瑩攝）

釘釘副總裁、亞運釘項目負責人李智勇介紹，採用阿里雲基於領先深度學習和自然語言處理（NLP）技術的機器翻譯服務，亞運釘可提供包括中文、英文、日文和泰文等14種語言的智能實時翻譯，方便海外參賽者和工作人員交流。

同時，亞運釘可在用戶與亞運會賽事綜合指揮大屏（MOC）之間實現實時音視頻連接，以便有需要時與所有工作人員及賽事場館聯絡。

釘釘為亞運會打造「數碼辦公室」，來自組委會和場館營運方的團隊可透過在線預覽和審核、實時編輯以及有效管理不同版本的文件，協作處理文檔。截至目前，亞運釘已支持超過7700項高效、環保的無紙化審批。

釘釘為杭州亞運會訂製解決方案「亞運釘」，協助亞運會簡化組織和溝通流程。（阿里巴巴）

亞運釘具備人工智能（AI）技術，包括內置聊天機械人，其可透過分析和提取賽事相關資料中的訊息，為用戶及時解答亞運相關問題。

此外，運動員更可透過亞運釘快速查詢杭州及周邊城市亞運場館的訓練場地情況，提前預約訓練。

李智勇指出，AI是釘釘的核心策略，釘釘的所有功能將透過生成式AI能力進行升級；釘釘屬低程式碼開發平台，用戶可輕易開發自家應用，亦可將合作夥伴的服務與釘釘現有的解決方案結合，以滿足客戶的需求。