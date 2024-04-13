百萬網紅編｢小學生巴黎廁所丟作業｣受罰　官媒：得到流量敗壞風氣

內地旅法美女網紅「貓一杯」早前發布影片稱，自己在巴黎廁所撿到「秦朗」的2本中文寒假作業，有趣的橋段瞬時成為全網熱話，但亦衍生出假扮「秦朗舅舅」等蹭流量事情的發生，引起央視批評「新黃色新聞泛濫」。

及至周四（11日）事件迎來反轉，「貓一杯」公開道歉稱影片內容為編造；杭州警方亦表示已對「貓一杯」和其團隊成員做出行政處罰。

官媒《人民日報》周六（13日）就事件發表評論文章指，自媒體造假近年來層出不窮，惟處罰警示之下，造假擺拍、炒作的行為仍時有出現，網紅為了流量不惜製造對立、傳播焦慮、挑戰底線、激化偏見。「他們拿到了自己想要的流量，給社會和公眾帶來的卻是負面影響，污染了網絡生態，敗壞了社會風氣。」



文章指，一些網紅自媒體公然造假騙流量是表象，實質是其背後的「推手」為了逐利，丟掉了道德和法律底線。「流量變現」的真正邏輯，應當是用優質靠譜的創作，更好地向公眾提供有品質、有營養的內容，贏得立得住的長久流量，從而獲取相應的正當收益，絕不能變成一味博取眼球而喪失底線。「無數事實已證明，無底線追求流量，最終只會被拋棄。」

文章認為，管理部門需進一步加強監管、加大打擊力度。不久前，有關部門已經啟動專項行動，重點整治通過擺拍場景等方式，製作「扮窮」、「賣慘」內容博眼球等突出問題，集中整治自媒體造熱點蹭熱點，製造「信息陷阱」、無底線吸粉引流牟利等問題。對無底線的自媒體和機構，必須嚴格依法處罰。

杭州警方對「貓一杯」開罰。（微博＠平安西湖）

文章稱，網絡平台和媒體機構要增強責任擔當，堅守內容品質，提高甄別能力。不能未經核實追逐網絡熱點，不能被流量帶偏、為虛假內容推波助瀾。對熱點內容，網絡平台應當盡到核實甄別的責任，不能任由虛假內容擴散放大。

文章強調，一個健康清朗的網絡環境，需要全社會共同呵護。「秦朗丟作業」事件，就是擺在大家面前的一個活生生的案例，十分典型也發人深思，「我們應當堅決向這樣的行為說不，用零容忍的態度讓造假者無路可走，共同守護社會的真善美。」