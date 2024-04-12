百萬網紅與母親陳屍住家　曾吃墮胎藥稱有感情糾紛　兇手疑是奸夫

4月12日，網傳黑龍江肇東市，知名網紅楊立新和母親遇害，凶手是楊立新的男友、徒弟「小榔頭」。肇東市公安局工作人員處證實，楊立新和母親確實遇害陳屍在黑龍江的住處，目前案件正在辦理當中。肇東市警方稱，兇手是個男子，已經被抓獲。



據了解，楊立新已經結婚，但婚內出軌新男友「小榔頭」。4月8日，楊立新在網上發布影片稱自己婚內出軌，懷了新男友的孩子，但兩人吵架了，「現在是分手狀態，正在糾結要不要孩子」，楊立新稱，「他（小榔頭）也不承認孩子是他的，咋整吧，鬧心」， 在4月10日，楊立新稱自己流產，2日後楊立新遇害。



當地警方知情人士稱，楊立新和母親確係被一男子殺害，楊立新和嫌疑人間有矛盾，嫌疑人已刑拘。肇東市公安局政治處表示，案件目前正在辦理中。

據了解，楊立新此前因參加相親綜藝節目《相親相愛》爆紅，目前在各平台總計擁有近百萬粉絲。

第二段影片可以看出楊立新和小榔頭時常合作拍片，第三段影片是楊立新在遇害前吃墮胎藥：

楊立新的朋友寶成透露，楊立新是一個沒有壞心眼的人，4月11日聽到她遇害的消息，感到很震驚、很蒙圈。寶成透露，楊立新去世前懷孕了，遇害前一天還在吃墮胎藥。楊立新4月10日在影片中稱自己在吃墮胎藥，「孩子沒了，孩子打了」。