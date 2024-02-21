內地小學生遺漏暑假作業在巴黎廁所　央視為何批「新黃色新聞」？

撰文：許祺安
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內地旅法美女網紅「貓一杯」早前走在法國街頭，突然有當地人向她遞上2本中文寒假作業。網紅覺得莫名其妙，一問之下，原來作業被遺留在廁所內，該法國人遂將它交給網紅代為尋找物主。由於故事有趣，有人笑言「現在小孩心機太深..特別把作業帶到國外丟不見」，全網更開始協尋物主「一年八班秦朗」，成為近幾日的熱搜，但也出現不少造假和蹭流量的、假冒秦朗舅舅等事情發生。

對於這樣的事件，央視網以「秦朗是誰不重要，新黃色新聞氾濫很危險」為題，文中批評如今，在短影片平台上，一些內容膚淺卻有煽動性、博人眼球的「新聞」，則被稱為「新黃色新聞」。央視批評，短影片在不斷消解著新聞的意義與價值，新聞越來越短平快，也越來越娛樂化。

此前報道，2月16日下午，在全網擁有4000萬粉絲的網紅短影片博主「Thurman貓一杯」，發布了一段1分37秒的視訊，稱她在巴黎街頭，一個法國人遞給她兩本寒假作業，稱是在「廁所」撿到的，請她幫忙「還給主人」。

「秦朗巴黎丟寒假作業」等話題迅速登上各平台熱搜，並持續發酵，幾度峰迴路轉：有自稱秦朗老師、秦朗舅舅的網友在評論區留言，自稱「秦朗舅舅」的網民甚至還開啟直播，吸引大量網民觀看。沒想到，2月19日，「秦朗舅舅」承認自己是為了流量造假，其帳號被禁，短片下架。

19日晚，原創博主「Thurman貓一杯」再發影片稱，「寒假作業」事件迎來大結局，稱已聯絡上孩子媽媽。因無學生及家人作證且未透露學校名，也引發部分網民質疑「擺拍」「蹭流量」。

誰在製造熱搜　央視批「假冒舅舅」

央視網指出，「小學生弄丟寒假作業」本來就是網際網路老梗了，在快開學的節點極易挑動網友的敏感神經，在巴黎丟作業則更具戲劇性，再加上博主誇張的演繹，自然是集齊了上熱搜要素，事情走向也證明了這一點。

可在原博主發帖引發關注後，自認「舅舅」的這名網友卻將事件帶偏。如果說，一開始博主發帖猶如霧裡看花難辨真假，這名博流量的「舅舅」則是將那張流量遮羞布掀開來了給公眾看，讓事件發生了「質」的轉變。

央視網指出，如今，在強大的演算法邏輯下，一些人奉行「萬般皆下品，唯有流量高」，有了關注度，就有了利益，但利令智昏的故事也不少發生。

央視舉例，這兩天，一則「遊客花3萬元包遊艇從三亞突圍到湛江」的新聞也同樣引發關注，後經證實，根本沒有這條航線，該網民只是為了博流量。為博關注不惜編故事，這類虛假流量是一種跑偏的「內卷」，不僅會助推各類視訊低俗化，還容易把整個網路環境搞得烏煙瘴氣，甚至擾亂社會秩序。

不僅如此，一些為博流量而引發悲劇的案例也讓人警醒。網紅「三千哥」在網路直播中與人PK，喝下4瓶白酒後未能搶救過來，撒手人寰；某網紅「大胃王」在網路直播中暴飲暴食並連夜直播，導致喪命，直播斷播……這類拿命換流量的行為，讓人唏噓不已，必須好好管一管了。

網紅「三千哥」直播比拼飲白酒　狂灌至少4斤後暴斃　終年僅34歲

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央視網指出，博流量不能無底線，為了蹭熱度、賺流量，挑戰公序良俗，終將被流量反噬。同時，網路也不是法外之地，挑戰法律法規的行為也將受到法律的制裁。

央視稱要警惕「新黃色新聞」

央視指出，所謂的「黃色新聞」，是指一種具有煽動性的、格調不高的新聞類型，通常不具備較大的社會價值，純粹是對大眾趣味的無底線迎合。如今，在短影片平台上，一些內容膚淺卻有煽動性、博人眼球的「新聞」，則被稱為「新黃色新聞」。

央視寫道，短影片在不斷消解著新聞的意義與價值，新聞越來越短平快，也越來越娛樂化，海量的內容充斥著網路，注意力被不斷「收割」，尋找意義卻猶如大海撈針，同時公眾還深陷知情權匱乏的處境之中。

央視提醒，那些搞笑獵奇的「新聞」並非沒有價值，抱著只圖一樂的心態看個熱鬧足矣，權當消遣但千萬別上頭。網路衝浪，冷靜圍觀才是正確姿勢，不被演算法邏輯所豢養，才能守住自己的注意力，才能在大海裡打撈起珍珠，才能被有價值的資訊滋養。

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