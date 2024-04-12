自導自演！百萬網紅造假「小學生遺漏作業在巴黎廁所」　警方開罰

內地旅法美女網紅「貓一杯」早前公布一段影片，是自己在法國街頭用餐，突然有當地人向她遞上2本中文寒假作業，姓名則是「秦朗」。網紅「貓一杯」覺得莫名其妙，一問之下，原來作業被遺留在廁所內，該法國人遂將它交給網紅代為尋找物主。



由於「小學生故意遺漏暑假作業在巴黎廁所」橋段有趣，成為全網熱話，更出現假扮秦朗舅舅等蹭流量的事情發生，引起央視批評「新黃色新聞泛濫」。4月11日事情迎來了反轉。「貓一杯」公開道歉稱，整件「秦朗巴黎丟失暑假作業」一事為編造。杭州警方則表示已對「貓一杯」和其團隊成員做出行政處罰。



據此前報道，2月16日下午，在全網擁有4000萬粉絲的網紅短影片博主「Thurman貓一杯」，發布了一段1分37秒的視訊，稱她在巴黎街頭，一個法國人遞給她兩本寒假作業，稱是在「廁所」撿到的，請她幫忙「還給主人」。

「秦朗巴黎丟寒假作業」等話題迅速登上各平台熱搜，並持續發酵，幾度峰迴路轉：有自稱秦朗老師、秦朗舅舅的網友在評論區留言，自稱「秦朗舅舅」的網民甚至還開啟直播，吸引大量網民觀看。沒想到，2月19日，「秦朗舅舅」承認自己是為了流量造假，其帳號被禁，短片下架。

19日晚，原創博主「Thurman貓一杯」再發影片稱，「寒假作業」事件迎來大結局，稱已聯絡上孩子媽媽。因無學生及家人作證且未透露學校名，也引發部分網民質疑「擺拍」「蹭流量」。

4月11日，貓一杯承認整件事情是編造的，並稱自己「法律意識淡薄」。貓一杯表示，自己沒想到這個影片引起大量轉發和討論，造成大量負面影響，佔用公眾資源，她表示自己會虛心接受警方的行政處罰，未來也不會再犯。

杭州警方對「貓一杯」開罰。（微博＠平安西湖）

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央視此前稱要警惕「新黃色新聞」

央視指出，所謂的「黃色新聞」，是指一種具有煽動性的、格調不高的新聞類型，通常不具備較大的社會價值，純粹是對大眾趣味的無底線迎合。如今，在短影片平台上，一些內容膚淺卻有煽動性、博人眼球的「新聞」，則被稱為「新黃色新聞」。

央視寫道，短影片在不斷消解著新聞的意義與價值，新聞越來越短平快，也越來越娛樂化，海量的內容充斥著網路，注意力被不斷「收割」，尋找意義卻猶如大海撈針，同時公眾還深陷知情權匱乏的處境之中。

央視提醒，搞笑獵奇的「新聞」並非沒有價值，抱著只圖一樂的心態看個熱鬧足矣，權當消遣但千萬別上頭。網路衝浪，冷靜圍觀才是正確姿勢，不被演算法邏輯所豢養，才能守住自己的注意力，才能在大海裡打撈起珍珠，才能被有價值的資訊滋養。