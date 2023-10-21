外貿「新三樣」走俏「一帶一路」　廣交會內「電光鋰」人氣爆棚

第134屆廣交會的會場上，綠色底色十分耀眼，與如火如荼的「新三樣」出口熱潮相得益彰，更是與正在北京舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇遙相呼應。



10月18日，在北京，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇綠色發展高級別論壇舉行，聚焦「共建綠色絲路 促進人與自然和諧共生」主題，助力實現全球綠色低碳可持續發展。與此同時，在中國南方的廣州，廣交會內，「電光鋰」的身影處處可見，新能源全產業鏈的徐徐「綠風」不停吹拂，俘獲了「一帶一路」採購商們的芳心。

廣交會參展商在展位上整理商品。（中新社）

外貿「新三樣」走俏「一帶一路」

從襯衫、毛衣、襪子，到服裝、傢俱、家電，在中國，每一次外貿出口主力產品的更新換代，都象徵一次國內製造業的重大轉型升級。如今，在人工智能、區塊鏈、物聯網、數字孿生等智能技術的賦能下，電動載人汽車、鋰離子蓄電池、太陽能電池等「新三樣」產品已成為中國外貿出口的新名片。

素有外貿風向標、晴雨表之稱的廣交會，自然少不了「電光鋰」的身影。本屆展會，新能源全產業鏈的「東風」更加強勁。廣交會新聞發言人徐兵介紹，第一期的家電、電子消費品、機械設備、新能源等機電產品展區的規模進一步擴大，增加約3000個展位，增幅超18%，更多專精特新「小巨人」企業和高新技術企業展出更多創新、高端、智能、綠色產品，其中，新能源展區的規模增幅更達到172%。

在本屆廣交會上，記者發現，來自中國的外貿「新三樣」不僅在「一帶一路」共建國家走俏，更驅動了各國產業的綠色轉型。

10月18日上午，創維的展位前十分熱鬧，來自非洲的採購商阿普正在諮詢著今年創維帶來的光伏解決方案和儲能產品。創維集團相關負責人表示，面對全球光伏及儲能的巨大市場機會，創維集團目前正在快速推進新能源業務發展。在中國戶用分散式光伏行業取得快速發展時，創維乘勢而上，基於創維國際化和海外當地語系化的資源優勢，以及較強大的供應鏈優勢，全面啟動新能源業務出海發展。

「寧電入湘」工程是國內第一條以開發沙漠光伏、輸送新能源為主的電力大通道。（影片截圖）

「這些新能源行業對我們來說很重要，我們需要一些到達終端的光伏解決方案，還有一些工商業儲能產品，也是我們現在所急需的。」阿普向記者興奮地說道，「在現場我們發現新能源的產品太多了，完全看不完，看了四天都看不夠！」

「這個家用儲能產品只需要插上光伏面板，就能夠將太陽能轉化為電能，供各種家庭電器使用。」在新能源展區裡，虎頭電池今年新開設的新能源展位吸引了許多「一帶一路」的採購商，展位工作人員早已應接不暇。

「有客戶直接帶著現金來交易！」

作為廣東省專精特新企業，本屆廣交會廣州市虎頭電池集團有限公司帶來了更為清潔的儲能解決方案。據虎頭電池新管道事業部孔慶旭透露，開展四天，已經吸引了180名意向採購商前來詢盤，其中不乏「一帶一路」共建國家採購商。一位來自菲律賓的採購商更是在看完一款新能源產品後當場下單樣品試用，準備大量採購。

在肇慶理士電源技術有限公司展位元，記者遇到一位首次參加廣交會的埃塞俄比亞採購商，他剛剛和企業就太陽能電池業務達成合作意向。他告訴記者，當地缺少太陽能電池的進口資源，廣交會成為海外採購的重要平台，他對這次廣交之旅充滿期待，很願意和中國企業繼續合作。理士電源外貿中非營營長遲曉鳳對記者表示，開展以來，企業已和巴西、墨西哥、黎巴嫩等「一帶一路」共建國家採購商達成意向訂單，日均潛力客戶線索達到50條，「甚至有客戶帶了歐元來，現場簽單！」

鋰電池是新能源汽車動力來源的重要保障，圖為正在充電的鋰電池。（VCG）

從廣交會這個視窗我們不難看到，「新三樣」已成為名副其實的外貿出口新動能，更成為了「一帶一路」市場的當紅炸子雞。資料顯示，今年前三季，「新三樣」產品合計出口7989.9億元，同比增長41.7%，占中國出口比重同比提升1.3個%，達到4.5%，出口值連續14個季保持兩位數增長。

廣交會內「電光鋰」展位人擠人

近年來，綠色低碳成為全球熱詞，中國新能源產業鏈迎來巨大的市場紅利。

以應用鋰電池的充電基礎設施為例，據中金公司預計，2027年海外新能源車充電設備增量空間有望達到759億元（人民幣，下同），其中，美國和歐洲市場空間分別有望達到284億元及335億元。

據統計，全球光伏產業近90%的產能在中國，去年中國光伏產品出口規模首次超過500億美元，約為512.5億美元，同比增長80.3%，大大小小的光伏企業佇立風口、風頭無兩。

「今年廣交會開展首日，從早上9點半進場直到傍晚，工作人員都沒有休息過，一直在接待前來詢價的客戶。」10月18日，廣交會上，理士國際外貿銷售總經理俞玉芳告訴記者，作為「新三樣」之一，鋰電池行業的增長速度非常快，這兩年甚至可以用「爆發」來形容。

2023年9月的德國慕尼黑車展，成了中國多個品牌電動車的舞台。（Reuters）

「由於需求量巨大，基本上，我們每一年的目標（銷售額）都在翻倍。因為鋰電池的單體價格非常高，所以翻番是很容易的。而且，我們也並不是這個行業中翻番最快的企業，大家差不多都是一樣的情況。」俞玉芳說。

「這幾天我們的展位擠滿了人，來自各個國家的採購商都很積極來諮詢業務，畢竟做外貿，資金安全很重要。」PingPong業務戰略總監徐中平告訴記者，他們的主要業務是為中小外貿企業提供一站式收付款解決方案，而在這屆廣交會上，他們發現，本屆廣交會來諮詢的境外採購商明顯增加，而在業務板塊中，新能源汽車交易額在各品類中穩居第一位。

「具體來看，新能源汽車的出口增速是最快的，而且非常明顯地集中於塔吉克、吉爾吉斯、阿聯酋等『一帶一路』共建國家。」徐中平說道。

商務部研究院電子商務研究所副研究員洪勇表示，中國要繼續保持「新三樣」出口的良好態勢，需要提升海外運營能力，國際市場拓展、技術創新、成本控制等方面下功夫，以滿足不斷增長的國際市場需求。最近一年多，隨著歐美市場去庫存壓力增大，新能源產品在當地市場步伐減緩，不少廠商將發力點向中東、非洲等「一帶一路」市場轉移。

全產業鏈轉型升級

中山大學嶺南學院經濟系主任李兵指出，「新三樣」產業出口成績亮眼，不僅是因為滿足了發達國家節能減排法案要求下的市場需求，更是中國長期以來在綠色低碳能源相關產業進行戰略佈局的結果。

從「老三樣」到「新三樣」的結構升級，背後折射出的是中國先進製造業和能源產業轉型升級駛入快車道。

中國汽車出口大幅成長，主要受惠於新能源汽車。（香港01）

從3.5kW隨車充到720kW分體式液冷超充樁，再到光儲充一體的新型解決方案，本屆廣交會，隆鑫通用動力股份有限公司帶來了戰略轉型後的一系列新能源新品。這家在燃油產品領域耕耘20多年的企業，目前正經歷向新能源的戰略轉型期，充電樁、儲能電源、光伏儲能、全屋綜合能源系統、功率晶片等一系列數位能源產品的研發和運營，有望為企業打造新的業務增量。據透露，今年4月，該企業已推出一批面向歐洲市場的新能源產品。

廣東金悅誠蓄電池有限公司海外銷售總監王維娜也向記者表示，本屆展出的新能源電池產品在上一代的基礎上，從其他行業中將充網技術嫁接過來，創新製造工藝使得電池產品的迴圈壽命、大電流放電性能、自放電都有了至少30%的提升。

本屆廣交會上，福建天成時代新能源科技公司推出了雙面採光太陽能板，通過在太陽能板後面增加反光板提高太陽能轉化效率，比原來的單面板高20%-30%。該企業客戶經理郭璀表示，目前，該企業擁有自己的研發和生產團隊，產品自製率達到75%，「我們希望通過廣交會讓新開發的產品接觸更多原始設計和原始設備製造商，得到國內外客戶的認可。」

據悉，截至目前，本屆廣交會參展企業已上傳綠色低碳產品約43萬件、智能化產品約11萬件。展會上，每一台智能化的電動汽車、每一款高效低碳的充儲能系統、每一張從大洋對面傳來的意向訂單，無不顯示著歷經134屆的廣交會蓬勃的發展活力和中國外貿結構的持續優化。

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

