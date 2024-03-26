廣州市南沙區瀝心沙大橋，2月22日清晨遭貨櫃船「良輝688」輪兩度撞到橋墩後斷裂，導致4輛車和1輛電單車從斷裂處墮落，事故造成5人死亡。

在大橋斷裂後，5名「攔車英雄」在大橋兩側攔住準備上橋的車輛，挽救不少人的生命。日前，5人的見義勇為行為被廣州市見義勇為評定委員會確認，廣州市見義勇為基金會為他們集中頒發慰問獎勵證書，並給予見義勇為獎勵金共34000元（人民幣，下同）。



廣州市南沙區人民政府官網公示文件顯示，黃福林、唐群輝、王國梁、郭圳釗、黃碧威發現橋面斷裂後不懼危險、主動擔當，反應迅速，處置得當，成功攔截多名欲過橋的群眾，成功防止了人員傷亡的進一步擴大，為保護人民群眾的人身和財產安全發揮了極為重要的作用。

廣州瀝心沙大橋斷裂，5名英雄生死關頭接力攔車獲獎3.4萬元。（上游新聞）

據介紹，村民黃福林經過大橋出島方向時發現橋面斷裂，欲往回走到橋頭萬頃沙所治安崗亭反映情況，途中遇到駕駛貨櫃車的王國梁。黃福林及時攔停該車輛，同時迅速到離橋頭最近的治安崗亭，通知值班輔警郭圳釗、治安員黃碧威。

郭圳釗、黃碧威得悉情況後，立即騎電單車趕往現場，並用雪糕筒封住路面，到斷橋處警示提醒對面的司機，成功勸阻正往入島方向行駛的電單車司機唐群輝。

▼廣州瀝心沙大橋斷裂生死時刻 5名英雄接力攔車救人▼

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郭圳釗、黃碧威指引在斷橋入島側的唐群輝，掉頭攔截欲過橋車輛，並成功攔停一輛白色小型貨車。在公安警力到場前，唐群輝在入島側的橋頭攔截多輛欲過橋的車輛。與此同時，被黃福林攔停的拖車司機王國梁在村治安員的指引下，倒車到距離橋頭約1公里位置的三岔路，並將車輛橫在三岔路，防止後續有車輛路過。

5人爭分奪秒「接力」攔車救人，避免發生更大的悲劇，但在黃福林心中，自己是否英雄並不重要，「我只是做了自己能力範圍之內的事」。