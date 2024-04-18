內地首季逾1.41 億人次出入境同比升117.8%　外國人來華增3倍多

國家移民管理局周四（18日）召開新聞發布會，宣佈今年首季全國移民管理機構累計查驗出入境人員逾1.41億人次，同比上升117.8%。



出入境人員包括內地居民6954.1萬人次、港澳台居民5911.5萬人次、外籍人員1307.4萬人次，同比分別上升114.9%、100.4%、305.2%。

另一方面，首季查驗出入境交通運輸工具735.3萬架（列、艘、輛）次，同比上升78.3%。其中飛機19.4萬架次、列車2.4萬列次、船舶10.2萬艘次、機動車輛703.3萬輛次，同比分別上升158.6%、14.2%、15.9%、78.5%。

據介紹，國家移民管理局在首季度推出一系列移民和出入境管理政策措施，不斷優化區域性入境免簽、過境免簽、口岸簽證政策；實施便利外國人來華5項措施；擴大部分國家人員免簽入境海南事由；支持福建建設兩岸融合發展示範區、在西安市和青島市為符合條件人員簽發往來港澳「個人旅遊簽注」。

會上又介紹，今年首季外國人來華數量較2023年同期增長3倍多。來華外國人較多的國家中，包括美國、澳大利亞、加拿大、德國、英國等歐美國家，也包括俄羅斯、越南、緬甸、蒙古、老撾等毗鄰國家，以及韓國、日本、馬來西亞、新加坡、泰國等東亞、東南亞國家。外國人來華以旅遊觀光最多，佔3成以上，其次為商務、探親訪友、工作、學習等。