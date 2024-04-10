華為旗艦智能手錶WATCH 4 Pro太空探索　各項智能升級一步到位

智能手錶至今已經發展了近10年的時間，智能手錶逐漸成為最受消費者關注的電子產品之一，並且在技術和需求的加持下，實現了傳統技藝與當代科技的別樣碰撞，給我們帶來勝過傳統腕錶的智慧使用體驗。



最近，華為帶來了最新款旗艦智能手錶——華為WATCH 4 Pro太空探索，完成了從仰望星空到太空探索的美學躍遷，同時還在健康方面以及智慧控車進一步突破，完成了WATCH系列的全面進化，也引領著智能手錶行業不斷向前發展。那麼此次華為WATCH 4 Pro太空探索又能夠帶給我們怎樣的驚喜呢？讓我們往下看。

+ 28

1、外觀設計：美學躍遷，實力上太空

幾千年來，人類從最開始的仰望星空，到現今的一步步探索太空，都在訴說我們對太空的嚮往，對宇宙抱著無盡的遐想。面對個性化的需求，華為把源於太空的設計靈感帶回了地球，從宇宙星球中汲取靈感，將浩瀚宇宙表現於華為WATCH 4 系列之上。今年，華為更是在「星球科技美學」的基礎上，為了致敬太空探索、致敬不斷探索突破的精神，以人類探索宇宙最初動力——拉瓦爾噴管為設計靈感推出了華為WATCH 4 Pro太空探索，完成從仰望星空到太空探索的美學躍遷，持續探索科技美學新高度。

在設計上，華為將華為Mate60 RS ULTIMATE DESIGN非凡大師「瑞紅陶瓷」，應用在了華為WATCH 4 Pro太空探索上，並做出了極為酷炫的紅黑雙色，配合專屬拉瓦爾主題錶盤和拉瓦爾概念錶冠，整體呈現出拉瓦爾噴管造型，既保障可靠性，也帶來強烈的視覺衝擊力。

其中，仿形拉瓦爾造型的錶冠齒紋獨特而不失格調，線條精緻利落，盡顯工藝美學。而且最讓我驚豔的是，在我抬腕或者旋轉錶冠時，華為太空表專屬的拉瓦爾主題錶盤，內部的火焰會沿著「漸縮漸擴」的管壁流線劇烈湧動，根據手錶電量呈現不同的顏色，像是電量100%-70%時火焰會呈現橙黃色，電量70%-30%時為橙紅色，電量不足30%時顯示藍色，這三種不同的火焰動態與雙色納米微晶陶瓷表圈的色調和諧一體，相得益彰，帶來虛實相融的視覺張力，辨識度也遠超一般錶盤，能夠更好地成為我展示個性的一部分。

而且每次旋轉錶冠時，除了能點燃探索太空原動力外，噴管喉部的下方星球也會隨之切換，構建出一幅拉瓦爾噴管正在推動火箭以超音速跨越星球、探索太空的圖景，可以說是讓我在焰火中見證超音速魅力，沉浸式體驗了一把點燃太空的想象。

當然，無論是我們探索宇宙，還是我們面對未知領域，都需要不服輸、不言棄、有勇往直前的精神，來探索突破更多的可能。華為深入洞察了人們的精神，將以往僅應用於傳統高級腕錶的類金剛石塗層（DLC），覆蓋於手錶的錶殼、錶帶之上，讓華為太空表成為華為首款採用金剛鈦的智能手錶，其類似鑽石的原子結構，將帶來兩倍於普通PVD鍍膜的表面硬度，使錶殼與錶帶強韌耐磨，歷久彌新，遠超常「鈦」。再配上三十多道工藝打磨的球面藍寶石玻璃，讓我們可以佩戴它輕鬆應對各種環境，在手腕間創造獨有的精彩的同時，也展現了為太空表以拉瓦爾設計，致敬無畏探索的每一個人。

也得益於華為WATCH 4 Pro太空探索的卓越品質，能支持30米自由潛防水、5 ATM游泳防水、IP68級別防塵防水，帶我們探索更多可能，也讓我覺得，不愧是華為太空表，實力上太空。

2、健康管理：便捷體檢，全方位的健康守護

隨著壓力增大，健康問題成為當下熱門社會話題之一，相比起傳統的醫療監測，智能手錶可能是目前唯一一種適合我們隨身佩戴且能夠進行全天候健康監測的智能設備。

畢竟玄學算命，不如科學養生，在這一方面，華為依然挑著「行業大梁」，保持著一貫的全面且專業的標準。

及時體檢已經成為當代人的健康共識，尤其是對於中老年人來說，隨著年齡的增長，各種心腦血管及呼吸道疾病發生的風險就會越來越高，但體檢繁瑣的流程、漫長的等待、高昂的費用，也導致大部分人對體檢望而卻步。針對這一需求，華為在去年就推出了「微體檢」功能，我們足不出戶也能快速了解自己的身體狀況，今年，華為更是依託於HUAWEI TruSeen™5.5+高精度體徵監測技術，為華為WATCH 4 Pro太空探索內置了微體檢2.0，將健康監測的功能和精度進一步提升，為我們帶來主動健康管理新體驗。

我們帶上手錶在系統界面或者單擊右下鍵即可選擇開啟微體檢，按照步驟指引，只需60秒的時間就能幫你完成身體健康數據檢查並生成微體檢報告，在手錶或者手機APP上不僅能查看心率、血氧、壓力、體温、心電圖、血管彈性、血管風險篩查、肺功能評估、慢阻肺風險篩查、肺部感染風險篩查10項基礎健康指標，還能了解到高血糖風險評估、脈搏波心律失常分析、睡眠呼吸暫停篩查，相較於上一代，一鍵微體檢2.0所檢測的項目增加至13項。甚至連個人身高、體重、BMI、體脂率等數據都能一目瞭然，能更全面地了解自身的健康情況。

其中，睡眠呼吸暫停研究功能，對於現代人來說也是一項非常必要的功能。尤其是像我這種在睡眠過程中非常容易打鼾的用戶來說，華為能夠通過TruSleep™3.0睡眠監測技術，不僅能夠準確記錄入睡時間和睡眠數據，還能監測睡眠呼吸暫停的情況，對睡眠健康問題起到及時監測的同時，也能讓我們根據相應的數據來改善睡眠品質。

並且，不僅每一項測試數據都會給到用戶一個正常範圍的參考值，一鍵微體檢2.0的報告總結處還增加顯示了本次報告與上一份報告的對比分析，能夠更清楚地了解到健康數據的變化，幫助我們發現身體潛在的問題，做到防患於未然。這也意味著，我們只需每天花一分鐘自測一下，就能及時了解身體狀況，安心一整天，也讓我們的健康管理從被動變主動。

如果還想了解到肝臟脂肪風險篩查、體脂和血壓數據，我們也可以用華為體脂秤和血壓計等其他健康設備進行檢測，這些數據同樣能在微體檢報告中呈現，這樣只需要通過一份報告，我們就能掌握自己全面的健康訊息，而且，這份微體檢報告是支持分享和打印的，為我們就醫時提供簡要參考。

並且，相較於市面上的其他同類產品而言，華為WATCH 4 Pro太空探索的一鍵微體檢功能不僅是目前檢測速度最快、監測數據最多的產品，內置的華為睡眠呼吸暫停篩查軟件、脈搏波房顫和早搏提示軟件、心電分析提示軟件，獲得藥品監督管理局二類醫療器械註冊證，結果更具專業性，非常適合關注自身健康，或者家中有中老年易患病人群，做到防患於未然。

考慮到很多用戶買手錶是送給家裏人，通過手錶對他們的身體進行健康監測，以便及時得知他們的身體狀況。我們請來了一位同事，通過華為運動健康App與他互加好友並授權後，讓其體驗了微體檢功能，然後我們可以看到，在App裏看到剛剛所監測到的運動健康狀態與趨勢，而且在家庭空間裏還能設置吃藥提醒任務、分享健康知識，以實際行動做到「關懷從不缺席」。

3、智慧生活：智慧出行，暢想全場景下的便捷生活

不僅如此，隨著輔助駕駛、智能座艙為代表性的「智能化」逐漸成為新能源車的標配，華為WATCH 4 Pro太空探索除了外觀和健康功能外，智慧體驗也實現了全面升級。

最近網上曝光了一條華為太空表聯動問界M9召喚鯤鵬，整個畫面帥氣十足。華為太空表是全球首款支持ICCE UWB無感車鑰匙的穿戴產品，無需接觸到車也能實現無感解鎖和鎖定車輛的操作。所以當視頻中的人佩戴華為太空表靠近問界M9時就已經觸發了智能迎賓功能，鯤鵬出現的時候儀式感直接拉滿。不過目前鯤鵬展翅燈效還沒有正式上線，我也只能先通過視頻過過眼癮，等後續上新更新後，才能正式體驗一把手錶+車的科幻聯動。

值得一提的是，華為太空表UWB車鑰匙較藍牙車鑰匙具有高精準度、無接觸、抗干擾、安全性高等優勢，能為車主帶來更便捷、更安全、更優雅的出行享受，提升車主使用體驗。

並且，我們還能通過華為太空表查看汽車續航里程、充電時間、充電進度，遠程操控車鎖、車窗、空調、尋車等等都不在話下，也可以通過語音喚醒小藝，完成解閉鎖、打開後備箱等車外便捷控車功能，直接告別了傳統的控車方式和手機繁瑣的步驟，暢想智慧出行。

可以說，要是有華為WATCH 4 Pro太空探索、華為Mate60 Pro和問界M9這中產科技三件套，那日常生活中的科技感直接一步到位！

當然，智慧生活當然不止出行這一件事，在日常生活中，佔比最大的還是學習與工作，但在訊息爆炸時代，新聞通知、商品廣告、消息提醒等大量消息充斥著我們的通知欄，極易忽視或錯過重要消息。

針對這一痛點，華為WATCH 4 Pro太空探索摒棄了按時間排序的傳統邏輯，以弦月窗、負一屏、萬能卡片、快捷功能夾和懸浮任務球等交互功能，在智慧體驗方面也實現了進一步突破。

其中，全新弦月窗功能是指錶盤右上角採用弦月形設計，支持同步顯示華為手機的實況窗訊息，什麼飛機的航班號、列車的座位號、打車的車牌號等等都會在手錶的右上角出現，讓關鍵提醒一眼可見，隨心便捷。像是我剛下單的一個外賣，也能在手錶的右上方看見，點擊還能獲取更詳細的訊息，取完外賣後，手錶自動回歸平時的界面，幫助我們享受到全場景下的便捷生活。

最重要的是，在開會或者上班的時候玩手機摸魚又過於顯眼，現在摸魚玩華為太空表就沒這個煩惱了！只要更換成不同的趣味錶盤，就能直接玩趣味彈球、宇航員、宇航員跳躍等多款遊戲，放鬆心情的同時，也不用擔心摸魚過於顯眼，誇它是「腕上解壓神器」毫不過分！

一款產品的續航是除了功能外另一個讓人關注的重點，尤其是擁有著「電量焦慮」的當代年輕人。華為WATCH 4 Pro太空探索通過採用無線磁吸充電+快充的方式，在使用過程中，我體驗了3天的全能模式，還能剩下38％的電量，這也為「全天候健康監測」提供了有效保障。

4、運動監測：科技賦能，讓運動更專業

如果說健康是智能手錶的重中之重，那運動則是用戶另一個核心訴求，我也佩戴了華為WATCH 4 Pro太空探索進行了測試。

作為日常保持健身習慣的我來說，會更注重在運動時心率等數值的準確性。華為WATCH 4 Pro太空探索依託於HUAWEI TruSeen™5.5+高精度體徵監測技術，能更快監測到用戶心率變化，即使在我劇烈運動時也能做到精準監測，除了包含運動時長、心率、消耗熱量等關鍵數據外，還展示出熱身、減脂、耐力、無氧和極限五個區間，這樣能更準確地了解自身運動情況，帶來更好的運動效率。

而且，在專屬拉瓦爾主題錶盤上的噴管左、右兩端，分別支持顯示步數、卡路里數據，配上更加鮮豔奪目的活力三環，可以為我帶來更好的視覺反饋效果，幫助我養成良好的運動習慣，更好地達成目標。

針對減脂人群，華為WATCH 4 Pro太空探索同樣可以通過減脂塑形APP、華為運動健康App活力人生會員等軟硬件配合，得出科學的減脂計劃、減脂食譜以及更多的鍛鍊計劃，形成完整的減脂閉環服務，從吃到練一站式搞定。

寫在最後

華為此次還發布了華為手環 9和華為WATCH GT 4碧波綠，也非常適合日常佩戴。

經過這次評測，華為太空表給我最大的感覺就是，它的每一個升級點和功能都更加趨向於用戶真實使用的場景，而每個場景都儘可能地做到最完美的佩戴體驗。不僅在外觀上完成了從仰望星空到太空探索的美學躍遷，還在智慧健康生活以及智慧出行上有了進一步突破，完成了WATCH系列的全面進化。所以我認為這款智能手錶是集華為黑科技為一身的作品，也是華為向用戶交出一份接近滿分的答卷。

也相信，隨著華為在智能穿戴領域研發的不斷深耕，能為我們帶來更加專業、可靠、值得信賴的產品。

延伸閱讀：如何選購適合自己的智能手環？一文解構各項疑難 防水性不容忽視

+ 20

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】