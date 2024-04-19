浙江警破非法製售假酒案　起底「特供」酒產業鏈：成本價不足50元

近期，浙江台州公安機關破獲一宗非法製售「特供」、「專供」假酒案，搗毀11個生產基地，拘捕15名疑犯，查扣標有黨政軍機關等字樣的假酒20餘種1300餘箱。



2022年8月，浙江玉環警方接報，有市民自2018年起多批次從黃某某處購買總值140餘萬元（人民幣，下同）的茅台酒，經鑒定為假酒。

警方成立專案組偵查，發現黃某某在外工作期間結識銷售假酒的孫某，回到台州後經常在圈內宣稱自己有「門路」，在外省有「特殊渠道」能夠買到「特殊」的酒，價格比市面上便宜。

黃某某先後向40多人銷售假酒，獲利巨大。通過核查，警方逐步查清其在外省的上線銷售方孫某，以及生產方張某某、唐某某、白某。孫某表面上是一家白酒研究公司的法人，背後卻從事轉銷假酒的勾當。另外兩人日間是網約車司機，晚上在一處民房生產假酒，並通過白某在物流公司工作的便利將其銷往全國。

2023年5月8日，台州公安在全國多地同步開展收網行動，拘捕多名疑犯，在生產基地現場查獲30餘箱「特供」假酒。

台州市涉案財物管理中心一處庫房內，警方清點查獲的「特供」假酒。（微信公眾號＠新華網）

主犯到案後，警方循線深挖，查出另一個以宋某為首的上遊假酒生產團夥，以及包材供應商竹某某。同年8月，經過第二次統一收網，涉案人員悉數落網，一條集產、供、銷一體的假酒產業鏈被徹底摧毀。

經查，2017年以來，黃某某在明知所購白酒是非法生產的假酒情況下，與孫某勾連獲取貨源，專門訂購「特供」「內供」假酒及假冒知名品牌的白酒，利用其朋友圈、業務關係大量向當地企業經營者推銷。

警方在行動大查扣假冒茅台、五糧液等品牌酒，其中不乏印有黨政軍單位字樣的「特供」假酒。主辦民警呂漳介紹，一瓶「特供茅台」酒成本價不到50元，通過分層經銷以假亂真，末端售價只比真酒市場價略低。

疑犯張某某供述，「特供」酒主要根據客戶定製要求生產，這類客戶出於售賣、請客或送禮需求，會定製一些加有相關單位名稱的「特供」酒。

根據公安機關以往破獲案件分析，購買「特供」假酒群體中，私營企業主占有一定比例。有基層幹部坦言，其實就是虛榮心作祟，試圖故弄玄虛，「拿得出『特供』酒說明什麽？無非為了證明有特殊門路」。

據介紹，本案中發現的「特供」酒皆為假冒高端白酒，灌裝低價醬香型散裝白酒以次充好，警方更在假酒銷售團夥的移動硬盤中，發現針對客戶群體的評級列表，以便「精準營銷」。

警方查獲的「特供」假酒。（微信公眾號＠新華網）

近年來，一些不法分子冒用中央和國家機關、人民軍隊名義，以低檔白酒灌裝、勾兌生產、銷售所謂「特供」「專供」等假酒牟取暴利。

公安部食品藥品犯罪偵查局有關負責人介紹，有關部門於2013年印發通知，嚴禁中央和國家機關使用「特供」「專供」等標識。中央軍委後勤保障部、公安部等六部門於2022年發布《關於禁止銷售「軍」字號煙酒等商品的通告》，嚴禁線上線下銷售「軍」字號煙酒等商品。

警方提醒，目前市場上流通的「特供」酒均為假酒，消費者切勿上當。若發現有人銷售「特供」酒，可及時向市場監管、公安機關等部門舉報。