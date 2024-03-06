旅客買茅台驗真偽被死亡威脅　2人被刑拘　警方偵查涉售假酒問題

有網民反映，早前在陝西西安旅遊時，在一家五糧液茅台醬香體驗館購入茅台酒，付錢後欲掃碼驗證茅台酒的真偽，結果遭店主言語威脅「你敢打315，我照死裏弄你」。



女事主介紹，2月17日與朋友在西安一家五糧液茅台醬香體驗館，選購了兩瓶飛天茅台，每瓶售價為2750元（人民幣，下同），總共支付5500元。掃碼付錢並將茅台酒包裝好後，她要求商家抄錄酒瓶編碼並開具收據，以驗證所購茅台酒的真偽，卻遭到男店員的粗暴拒絕，對方搶手機、搶酒，甚至關門打電話叫熟人到場，並威脅稱「你敢打315，我照死裏弄你」。（12315為內地消費者投訴舉報熱線）

面對店員的囂張態度和粗暴行為，女事主選擇報警。惟在警方到場前，該店員一直恐嚇女事主，咄咄逼人地說「你報警，就算你報給老天爺也沒用」、「你們想找死是嗎？你們敢報警，你們敢找相關部門，我絕對會叫人來解決你們的。你們看看，我能召集多少人來支持我，我會把你們整死」。

不久後，店員召來的熟人到場，雙方再次發生衝突，後來更將女事主手中的2瓶茅台酒摔爛，印有關鍵資料的紅色瓶蓋亦被對方藏起，直至警方到場，雙方才停戰。事發後，警方和市場監管部門介入事件。

經公安部門調查，房某、張某二人近日在牛某1（男，61歲）經營的煙酒店購買2瓶茅台酒，要求牛某1抄寫防偽碼並開具收據時，牛某1予以拒絕並威脅房某、張某。隨後，牛某1、牛某2（男，35歲，牛某1之子）和孟某（女，60歲，牛某1之妻）欲從房某手中搶回兩瓶酒，拉扯過程中，將房某拉拽倒地，並將兩瓶酒摔碎。

西安市公安局經開分局消息，牛某1、牛某2、孟某的行為涉嫌犯罪，已依法對該三人採取刑事強制措施，因涉嫌故意損毀公私財，依法對2人刑事拘留，1人取保候審，並對該店涉嫌銷售假酒等問題進一步偵查調查。

市場監管部門已查封涉事煙酒店銷售的茅台酒，並立案調查，將依法依規處理。目前涉事門店已閉店，大門口貼上「經開分局刑偵大隊」的封條。